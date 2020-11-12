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永豐餘 獲循環經濟認證

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

永豐餘集團旗下子公司永豐餘工業用紙的新屋廠，昨（11）日取得BS8001循環經濟商業模式成熟度最佳化Level 4 Optimizing等級，代表經濟效益、環境效益、社會效益皆符合國際稽核標準，成為全球第一家獲此循環經濟認證的造紙業者。

永豐餘工業用紙公司董事長蔡維力表示，永續經營和循環經濟是永豐餘重要的企業價值，新屋廠查核計畫從2014年開始規劃實施，循序漸進，造就全台沼氣發電量第一，以及全台第一座零燃煤SRF汽電共生系統，兼顧經濟成長和環境永續，提升ESG以貫徹永豐餘強調的循環經濟理念。

為實現經濟與環保雙贏，並接軌國際，循環經濟和再生能源是政府重要政策，也呼應全球節能減碳的國際趨勢。永豐餘工業用紙的「造紙循環經濟產業轉型認證」模式，包含回收紙製程能資源優化、沼氣再生能源發電和零燃煤汽電共生系統等三項方案，從源頭到管末，全流程導入循環經濟，是業界最全面、規模最大、績效最好的循環經濟典範。

BS8001:2017循環經濟指引有六項原則，永豐餘新屋廠的循環經濟商業模式在六項原則都獲最成熟的Level 4最佳化等級。BS8001六大原則面向包括系統性思考、創新、管理責任、議合、價值最佳化和透明度。

永豐餘新屋廠的再生能源沼氣發電是全台最大，沼氣日產量2.8萬立方米，甲烷純度超過80%，發電效率40%，三項指標均為台灣業界之先。新屋廠沼氣發電已設第一期共計2,400kW的發電系統；第二期打造共2,800kW的發電系統，預計明年完成，屆時沼氣日產量可達3.2萬立方米，年發電量達4,000萬度，可供台灣約1.2萬戶家庭用電。

蔡維力強調，循環經濟已內化為永豐餘的DNA，這些對於永豐餘而言，不但不是Cost（成本），而是真正可以為公司帶來獲利，新屋廠沼氣發電系統將原本造紙製程排出的廢水，轉換成有價值的沼氣（甲烷）發電，再以綠電型式賣給台電，目前一個月可為帶進約800萬元的收入，明年第二期完成，貢獻的收入還會再Double。

永豐餘工業用紙從造紙產業成功轉型，在紙回收再生製程的基礎上，更加效率化回收紙製程的能資源使用，從發用電部分降低燃煤，製程部分替換低汙染物料，放流水處理後產出之汙泥商品化等。透過第三方國際機構查核，證明永豐餘工業用紙的循環經濟商業模式，未來能朝向降低資源耗損和環境衝擊，有效因應風險，保持經濟韌性。

永豐餘 沼氣發電

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