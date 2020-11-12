SOGO獲運動標章 百貨業唯一

遠東SOGO百貨打造友善健康的職場，致力於運動促進與健康推廣，讓SOGO成為唯一獲得教育部體育署「運動企業認證標章」的百貨，且已連續兩屆榮獲肯定。

體育署昨（11）日舉辦授證典禮，SOGO董事長黃晴雯出席，自教育部常務次長林騰蛟手中接過獎座。黃晴雯表示，對內打造幸福、安全的職場，對外打造安心、貼心的購物環境，是SOGO努力的方向。

黃晴雯希望打造SOGO成為一個人人都愛運動的健康企業，更要透過百貨的平台力，號召顧客、供應商、品牌夥伴等利害關係人一同加入運動行列。

SOGO自開幕以來，就維持每天做早操習慣，同仁與各專櫃人員配合音樂一起做早操來凝聚向心力，已持續33年，已成為深入日常的傳統。

2017年時，黃晴雯簽署「職業安全衛生政策」，從上而下落實安全衛生願景及承諾。同時以循序漸進方式，從福利、健康照顧、心靈成長、職場安全等面向逐漸擴充，並持續增加多元內容。

其中健康照顧與運動企業最為相關，SOGO除設置勞工健康服務醫師及護理人員，提供健康護理服務的醫務室，不定期邀請職業安全及健康促進之專家學者宣導，每月亦安排亞東醫院醫師駐診。

現代人飲食與生活習慣較不佳，SOGO由職福會、勞安室、教育訓練課推廣，專責規劃運動與健康促進活動與課程，強化運動風氣；更鼓勵運動類型社團積極發展，補助相關經費。

SOGO高雄店去年加入體育署「企業聘用運動指導員」計畫，由編制內、專責的運動教練為同仁量身打造課表，提供個人化的健康管理諮詢，除與健身房合作開設課程，運動指導員也在周末帶領同仁到戶外健走、爬山，以提升同仁運動意願。

SOGO在職業安全衛生相關專案也不遺餘力，除連續八年獲得台北市勞動安全相關獎項，透過系統化、循序漸進方式，建立職業安全衛生管理的內部檢核機制，並擴大落實到全台七間分店。