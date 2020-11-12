大同總座 湯政仁出任

大同公司將於明（13）日召開董事會，通過兩項重要人事案。董事長林文淵將宣布新任總經理由湯政仁出任，財務長由陳明男接任。

湯政仁是美國雪城大學電機博士，2001年起在大同大學電機工程學系擔任助理教授，2018年離開後，開設一家資本額800萬元的電腦公司。而陳明男是林文淵在中鋼集團時代的戰友。

林文淵表示，13日在董事會提出二項人事案，通過後就上任，希望讓大同營運儘快步入正軌。屆時有原董事長兼總經理林郭文艷卸職，僅任大同董事。外界對湯政仁出任總經理相當好奇；林文淵表示，將在13日說明。

大同本月2日舉行臨時董事會，林文淵獲選出任董座，林郭文艷擔任榮譽董事長，這是大同成立逾百年來，首次由非創辦人林家代表出任董座。由於總經理及財務長慣例由董事長指派，林文淵找來好手相助，目標在一年內打造出不一樣的大同。