快訊

嘉義逆女持水果刀砍傷母親 辯稱「我不知道」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大同總座 湯政仁出任

經濟日報 / 記者張義宮／台北報導

大同公司將於明（13）日召開董事會，通過兩項重要人事案。董事長林文淵將宣布新任總經理由湯政仁出任，財務長由陳明男接任。

湯政仁是美國雪城大學電機博士，2001年起在大同大學電機工程學系擔任助理教授，2018年離開後，開設一家資本額800萬元的電腦公司。而陳明男是林文淵在中鋼集團時代的戰友。

林文淵表示，13日在董事會提出二項人事案，通過後就上任，希望讓大同營運儘快步入正軌。屆時有原董事長兼總經理林郭文艷卸職，僅任大同董事。外界對湯政仁出任總經理相當好奇；林文淵表示，將在13日說明。

大同本月2日舉行臨時董事會，林文淵獲選出任董座，林郭文艷擔任榮譽董事長，這是大同成立逾百年來，首次由非創辦人林家代表出任董座。由於總經理及財務長慣例由董事長指派，林文淵找來好手相助，目標在一年內打造出不一樣的大同。

大同 林文淵 林郭文艷

延伸閱讀

大同新任總經理湯政仁周五上任 接替林郭文艷職務

真的是素人！大同大學教授取代林郭當「很強的總經理」

挽救老品牌！大同新董座林文淵將射出三支箭

林文淵掌大同 駁整碗捧去

相關新聞

永豐餘 獲循環經濟認證

永豐餘集團旗下子公司永豐餘工業用紙的新屋廠，昨（11）日取得BS8001循環經濟商業模式成熟度最佳化Level 4 Op...

打造幸福職場 建構三支柱

遠東SOGO百貨全面深耕企業永續，近年積極透過「打造健康職場」、「鼓勵社會參與」、「落實勞動安全」等三根支柱打造幸福職場...

大同總座 湯政仁出任

大同公司將於明（13）日召開董事會，通過兩項重要人事案。董事長林文淵將宣布新任總經理由湯政仁出任，財務長由陳明男接任。

SOGO獲運動標章 百貨業唯一

遠東SOGO百貨打造友善健康的職場，致力於運動促進與健康推廣，讓SOGO成為唯一獲得教育部體育署「運動企業認證標章」的百...

政經私房話／LG宋益煥中文溜 愛聽蔡琴

台灣ＬＧ董事長宋益煥是韓國人，卻能說上一口流利中文，讓他更能觀察台灣市場。疫情期間，他「滯留」台灣，觀察到台灣人非常重視...

亞洲循環經濟展 擁三大亮點

由台灣永續供應協會（TASS）主辦的首屆「TASS亞洲永續供應循環經濟會展」，將於12月2日起，在高雄展覽館登場一連三天...

台泥連續兩大環評案過關 綠色企業一路向前進

台泥金昌石礦環現差案，昨（11）日正式獲得環評大會通過，在此之前，台泥和平水泥窯協同處理廢棄物BOO案9月也剛通過環評大...

達富商用車 今年衝萬輛

台塑汽車深耕台灣卡車市場，進入新里程碑，台塑集團常務委員王文潮與台塑汽車董事長陳勝光昨（11）日共同宣布，台塑達富（DA...

台塑電動卡車 後年上路

看準節能減碳趨勢，台塑集團常務委員王文潮昨（11）日表示，電動車勢在必行，台塑已著手研發電動車電池，更積極投入電動卡車的...

環評大會通過環現差分析 台泥金昌石礦將順利復工

歷經五個多月努力，台泥花蓮和平廠金昌石礦開發案的環境現況差異分析（簡稱環現差），昨（11）日在行政院環保署召開的環評大會...

能源論壇／台電董座楊偉甫：建構智慧能源互聯網

台電董事長楊偉甫昨（11）日表示，智慧能源新潮流包含：綠能發展、科技研發、數位轉型三大潮流，其中，「智慧電網」為數位轉型...

能源論壇／台積電晶圓廠副總廖永豪：建構綠色製造生態圈

台積電晶圓廠營運副總廖永豪昨（11）日表示，台積電已連續三年蟬連台灣最大綠電認購者，並承諾持續購買綠電以帶動發展，同步帶...

熱門新聞

真的是素人！大同大學教授取代林郭當「很強的總經理」

儲蓄險解約違約金繳很大 他嘆：這種東西出現在世上要幹嘛？

為何螞蟻上不了市？ 陳冲：大陸金融監理機關亡羊補牢

台新金併購保德信 公平會准了

搶商機！三倍券本周擬宣布擴大發放給萬餘名永居外國人

陳冲：螞蟻不能上市非一朝一夕 見微早知著

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。