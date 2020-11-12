打造幸福職場 建構三支柱

遠東SOGO百貨全面深耕企業永續，近年積極透過「打造健康職場」、「鼓勵社會參與」、「落實勞動安全」等三根支柱打造幸福職場力，不僅領先全台百貨業通過ISO 45001認證，更接連獲得亞洲企業社會責任獎、遠見雜誌企業社會責任獎、台北市勞動安全獎等多個國內外重要獎項的肯定。

SOGO董事長黃晴雯表示，目前忠孝店、復興店、天母店均已取得衛福部國民健康署頒發的「健康職場認證」，而高雄店還有專屬的運動指導員，在其規劃下推出一系列健康管理課程，內部鼓勵同仁與專櫃夥伴帶著親友共同參與，希望攜手利害關係人，邁向健康之路，也因此獲得當地衛生局頒發「代謝症候群推廣獎勵」。

在落實勞動安全方面，SOGO以「職業安全衛生委員會」為最高決策單位，每三個月召開一次會議，採取滾動式管理相關專案計畫。在職業安全衛生委員會努力下，SOGO已連續八年獲得台北市勞動安全獎肯定，不僅領先全台百貨零售業，更在大型企業中名列前茅。

SOGO今年更站上國際舞台，獲得有「永續諾貝爾獎」之稱的「亞洲企業社會責任獎-人才投資獎」肯定；SOGO也在本月初領先全台百貨業者，取得「ISO 45001職業安全衛生管理系統」認證，以與國際接軌的標準管理職業安全衛生。

黃晴雯表示，讓同仁感到安心、安全、幸福，是企業永續發展的根基，SOGO在落實「職業安全衛生政策」的同時，也透過每年的問卷調查，了解同仁需求，進一步提出因應措施。未來將持續努力打造幸福職場，並自許「做社會最好的企業，做對社會最好的企業」。