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貿協「2020非洲商機日暨臺非企業論壇」 搭橋非洲市場

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
貿協董事長黃志芳(中)與非洲使節團致詞代表-南非聯絡辦事處代表麥哲培握手致意。業者提供
貿協董事長黃志芳(中)與非洲使節團致詞代表-南非聯絡辦事處代表麥哲培握手致意。業者提供

今（11）日起至12日貿協舉辦「2020年非洲商機日暨台非企業論壇」為每年對非洲市場的盛事，今年雖受新冠疫情影響改以線上進行，但規模卻未縮減，11日先由「台非企業論壇」打頭陣，邀請非洲主要國家商工會領袖分享疫情期間商機，除了如埃及、阿爾及利亞、奈幾利亞、南非等大國及我國邦交國史瓦帝尼外，並首度邀請到索馬利蘭商工會出席，共計吸引超過150位國內業者參加。

　　外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，非洲雖然也受疫情影響，導致25年來首度的經濟衰退，但由於持續進行數位化及區域整合，世人都相信充滿活力的非洲很快就能恢復經濟成長，外貿協會也會持續協助我國廠商前進非洲，除商機外，同時也會全力向我商介紹非洲的風土文化，讓國人多了解非洲。

會中黃志芳亦提到，為分享我國防疫經驗，除今年7月6日邀請13個非洲國家的361名衛生官員和醫務人員與我國專家舉行線上會議，同時貿協還成立了線上防疫網頁，分享疫情消息及提供防疫器材資訊，充分體現”Taiwan can help”的人道主義精神，我們亦相當高興聽到「德不孤必有鄰」；同時，11月3日由來自29個非洲國家的181名議員建立非洲福爾摩沙俱樂部，以表示他們對台灣希望生活更美好和經濟持續發展等相同價值觀的支持，我們可以樂觀地看待，台灣未來將與非洲國家擁有雙贏的成果。

外交部亞西非洲司長楊心怡表示，感謝貿協突破疫情影響，以線上活動方式協助業者拓展非洲。我國政府重視非洲與台灣的關係，近期蔡總統提出的非洲計畫，著重於經貿、醫療、人力資源發展、能源、農業、水產養殖及資通訊等領域。將由政府單位與業者一同努力這些領域的合作，深化臺非雙邊關係。

12日將繼續舉行採購洽談會，計邀請來自史瓦帝尼、埃及、南非、阿爾及利亞、坦尚尼亞等非洲14國40家的買主與我商進行線上洽談產品包括汽車零配件、食品、橡塑膠射出成型機、金屬加工機、農業機具、資通訊設備、醫材等，其中部分買主是年營業額逾5億美元，商機值得期待。

外貿協會董事長黃志芳於臺非企業論壇致詞。業者提供
外貿協會董事長黃志芳於臺非企業論壇致詞。業者提供

非洲 疫情

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