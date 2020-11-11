力山法說展望續強 部分產品訂單能見度看到明年中

力山（1515）今（11）日參加台灣證交所舉辦的法人說明會，表示公司因應新台幣匯率升值，已根據合約向客戶調整部分產品價格，將反映在11月業績上，預期第4季大部分業績可來自毛利率較高的健身機產品。

力山指出，今年健身運動器材反彈力道強勁，9月底相較於今年初，出貨成長八倍，力山現在盡力滿足美系運動健身器材大客戶需求，手上訂單能見度看到明年第1季，部分產品甚至看到明年6月。

力山今年前三季合併營收達68.54億元、年增18.16%，合併毛利率17.07%，較去年同期18.87%減少1.8個百分點，合併營業利益9.26%，較去年同期7.56%增加1.7個百分點，稅後淨利4.72億元、年減56.6%，每股稅後純益2.6元。其中，第3季稅後淨利2.54億元，每股稅後純益1.4元，獲利為歷年第三高。

力山第3季毛利率下滑到16.45%，季減2個百分點。公司指出其中20%比重是受新台幣匯率大幅升值影響，此外80%比重為產品組合變化因素、以台灣成本製造中國大陸市場所需的電動工具產品，使得單季毛利率下滑。

而從產品營收比重來看，今年第3季健身機占比約74%，電動工具機占比約24%。法人說，目前力山在跑步機的市占率已達四成。力山主要產品包括健身機、電動工具和汽車配件。力山兩案生產基地中，台中大里廠主要生產健身機及較高階電動工具機等產品，浙江桐鄉廠則以生產電動工具和汽車配件為主。

因應客戶訂單需求，力山也陸續購置土地、興建廠房及投資設備，資本支出約2,000至3,000萬美元；其中，大里新廠預計下個月動工，明年第4季完工投產。