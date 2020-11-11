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全宇第3季EPS 0.54元 東馬子公司SSHF接獲復工通知

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導
圖為全宇生技-KY董事長彭士豪。記者李珣瑛攝影／報系資料照
圖為全宇生技-KY董事長彭士豪。記者李珣瑛攝影／報系資料照

專業微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）今日公告第3季財報，單季稅後純益3,453萬元，較去年同期增長436%，每股純益0.54元。今年前三季稅後純益4,693萬元，每股純益0.73元。

全宇今年第三季營收4.75億元，毛利率23%。全宇表示，受大環境及疫情影響，今年度客戶對施用生化複合肥料預算相對保守，但仍按標案進度施肥，加上受政府補助之水稻微生物肥料N-bio booster出貨穩定、開發新客戶及持續推廣植物疫苗的助益下，第三季營收較第二季成長19.75%。

全宇於本月10日公告，東馬子公司SSHF因有員工接觸新冠肺炎確診患者，接獲衛生局通知，工廠自11月9日停工並進行全面消毒，停工期間將對所有員工進行採檢，採檢呈陰性的員工可隨時回工廠繼續工作。昨日(11月10日)公司已完成全面消毒，截至目前為止完成採檢的員工均屬陰性，SSHF並於今日下午收到衛生局通知，工廠自11月12日起可恢復運作。但公司為了安全起見，已要求所有辦公室人員先行在家上班，自我隔離14天，檢測為陰性的倉庫員工可進倉庫安排庫存出貨，生產部員工則需待檢測陰性同仁達到可支援一條產線人數時再進行復工。

針對東馬疫情對營收可能產生的影響，全宇表示東馬下半年度訂單佔比原就較預期低，在西馬廠產能滿載且印尼定單增長的情況下，第四季仍就可望淡季不淡。

營收 疫情

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