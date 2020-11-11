台灣虎航積極突破困境 明年還有三架新機報到

面對疫情台灣虎航（6757）積極突破困境，今日舉辦機上新品發表會，針對明年營運狀況，台灣虎航董事長陳漢銘表示，明年預定會有3架新機報到，目前規劃是上半年一架、下半年兩架，交機計畫不變。

明年的交機計畫不變，不過具體時間受到疫情影響，確定交機時間點還不明朗；至於航線規劃方面，台灣虎航則是持續注意東北亞航線，包括續開日本與韓國二、三線城市，以及評估東南亞旅遊重鎮如柬埔寨吳哥、泰國等地，另外帛琉也在新增航點規劃中。

至於針對掛牌進度，陳漢銘則是低調表示，目前仍按照計畫進行中。面對疫情的營運策略，台灣虎航機隊運作規劃，有4架飛機租給華信使用，主要飛航航點是國內線澎湖、金門等地，因應即將到來的過年旺季，可能還會增加台東等新航點。