塑膠射出機龍頭富強鑫虧轉盈 第三季EPS 0.41元

塑膠射出機大廠富強鑫 （6603）今 （11）日公布第三季財報，受益大陸車燈等汽車零組件廠大舉增購設備，一掃上半年虧損陰霾，單季交出0.59億元的獲利成績，每股稅後純益0.41元。而該公司本季接單滿握，力拚今年全年由虧轉盈。

富強鑫表示，大陸歷經新冠肺炎疫情肆虐後，近幾個月來出現報復性消費，帶動車燈等汽車零組件廠和3C家電廠相繼增購設備，欲搶食商機。由於該公司主力產品雙色機具市場領導地位，客戶群涵蓋對岸前十大車燈廠商，帶動營收大為提升。第三季營收為9.66億元，季增55.6%、年增29.7%，並創下近三年單季新高。

獲利方面，在營收大增挹注的同時，產品的出貨量集中在高單價的雙色機機種，激勵毛利率由上半年的15%至20%一舉攀升達26%，進而推高第三季稅後純益為0.59億元；累計今年前三季稅後純損為621萬元，每股稅後純損0.04元。富強鑫今日下跌0.4元，收在11.9元。

展望本季營運前景，法人指出，每年的第四季一向是富強鑫的出貨旺季，目前呈現旺季更旺情況，依現有在手訂單來看，兩岸三個生產基地受惠於車燈等汽車零組件、家用五金和3C家電等客戶群持續投資設備，產能普遍處於滿載水準。

以10月營收為例，單月為3.24億元、年增率達8.8%，營運繼續站穩在高檔，預期本季出貨量可望進一步上攻，全年重返獲利水可期。