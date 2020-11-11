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美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

二日商集團聯合哄價八年 公平會重罰6.4億元

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

公平會今（11）日召開委員會議決議，將針對東電化（TDK株式會社）及其泰國子公司MPT（Magnecomp Precision Technology）、日本發條株式會社（NHK Spring Co）等日商集團，聯合哄抬硬碟懸架價格的行為，裁罰三間企業合計新台幣6億373萬元罰鍰。

公平會表示，本案涉及廠商包括為硬碟懸架的主要供應商，該零件為硬碟的必須品之一，使硬碟磁頭得穩定懸浮於硬碟磁片上方、順利讀寫磁片資料；在2016年以前，全球只有包含TDK集團、NHK集團在內等四大業者進行生產，業界多用於組裝桌上型電腦、筆記型電腦或監視器，且每年銷台金額均達上百億元。

公平會認為，硬碟懸架業者實施價格、數量及排除競爭的聯合行為，勢必墊高硬碟產品的價格，除使終端消費者須支出較高購買成本外，亦會影響我國電腦業者的出口競爭力。

公平會指出，硬碟懸架屬寡占市場，硬碟業者如有採購需求，多係向TDK集團、NHK集團詢價，但雙方互通價格、數量等敏感資訊，得以印證與硬碟業者談判的虛實，進而維持硬碟懸架的價格，或減緩降價幅度，更在獲知競爭對手採取低價策略時，聯合商討對策確保彼此市占率及利益。

據公平會調查結果，TDK集團與競爭對手NHK集團，經由雙邊聯繫，自2008年5月至2016年4月間，持續由雙方相關人員透過電話、見面及電子郵件等聯繫方式，交換對硬碟客戶之價格、銷售數量等敏感交易資訊，據以修正報價，共同維持或擴大彼此市占率並排除競爭。

公平會表示，該等業者聯合行為已足以影響我國相關產品市場供需功能，違反《公平交易法》第15條規定，對市場交易秩序具有高度危害性，違法行為長達八年，且違法期間TDK集團、NHK集團於我國之總銷售金額，每年均超過1億元，經該會審議後認定為情節重大案件。

審酌業者違法情節、違法行為所得利益等，公平會表示，依《公平交易法》第40條規定，分別針對日商TDK裁處1億5,909萬元、其泰國子公司MPT裁罰1億5,909萬元；日商NHK的部分，罰2億8,555萬元，合計共處6億373萬元罰鍰。

硬碟 公平會 NHK

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