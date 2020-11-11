崇越科技再獲「運動企業認證」

崇越（5434）今日獲頒由教育部體育署主辦的「運動企業認證」，表彰崇越集團在企業拓展業務同時，仍落實關懷員工及企業社會責任，透過運動推廣，顧及員工的身心健康，提供相關資源，協助員工培養規律的運動習慣，以企業的力量支持台灣運動產業發展。

運動企業認證已邁入第五年，今年共有113家企業獲得運動企業認證殊榮。副總統賴清德特別在今天的授證典禮會上賀電，盼透過認證機制，促進產官協力提升職場運動風氣。

崇越是台灣半導體材料設備代理龍頭，近年以科技思維建構大健康事業，提供安心水畜產品、調理包及機能性食品，並打造鑽石級觀光工廠、國手級設備及專業教練的運動場館。

崇越力行運動推廣，出資自組安永鮮物棒球隊，支持國球運動，更將運動推廣至員工和客戶的生活中。除成立運動社團、籌辦馬拉松培養員工運動習慣，每年辦理多場壘球賽、高爾夫球賽事，邀請竹科客戶以球會友。推行運動多年成績斐然，曾獲頒《康健雜誌》2020「CHR健康企業公民獎」、教育部體育署2019「體育推手獎金獎」及「長期贊助獎」肯定。

為將運動推廣進地方社區，崇越受託營運臺北大學運動中心，投資數千萬打造國手級運動設備及專業教練，進駐各式專業機械式重量訓練機台，成立運動表現中心、棒壘球訓練教室，提供三峽、鶯歌地區民眾平價優質的健身、有氧課程與各式運動場域。

崇越集團副董事長賴杉桂表示，崇越集團致力推廣運動，期落實企業社會責任，同時關懷員工，在不斷追求高績效表現的同時，也能打造出員工健康、身心平衡的「幸福企業」。

教育部體育署署長張少熙於授證典禮上表示，今年通過認證的企業數創下新高，特別感謝企業支持運動，將運動納入員工生活，共同打造健康快樂的台灣。