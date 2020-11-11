快訊

美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

崇越科技再獲「運動企業認證」

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

崇越（5434）今日獲頒由教育部體育署主辦的「運動企業認證」，表彰崇越集團在企業拓展業務同時，仍落實關懷員工及企業社會責任，透過運動推廣，顧及員工的身心健康，提供相關資源，協助員工培養規律的運動習慣，以企業的力量支持台灣運動產業發展。

運動企業認證已邁入第五年，今年共有113家企業獲得運動企業認證殊榮。副總統賴清德特別在今天的授證典禮會上賀電，盼透過認證機制，促進產官協力提升職場運動風氣。

崇越是台灣半導體材料設備代理龍頭，近年以科技思維建構大健康事業，提供安心水畜產品、調理包及機能性食品，並打造鑽石級觀光工廠、國手級設備及專業教練的運動場館。

崇越力行運動推廣，出資自組安永鮮物棒球隊，支持國球運動，更將運動推廣至員工和客戶的生活中。除成立運動社團、籌辦馬拉松培養員工運動習慣，每年辦理多場壘球賽、高爾夫球賽事，邀請竹科客戶以球會友。推行運動多年成績斐然，曾獲頒《康健雜誌》2020「CHR健康企業公民獎」、教育部體育署2019「體育推手獎金獎」及「長期贊助獎」肯定。

為將運動推廣進地方社區，崇越受託營運臺北大學運動中心，投資數千萬打造國手級運動設備及專業教練，進駐各式專業機械式重量訓練機台，成立運動表現中心、棒壘球訓練教室，提供三峽、鶯歌地區民眾平價優質的健身、有氧課程與各式運動場域。

崇越集團副董事長賴杉桂表示，崇越集團致力推廣運動，期落實企業社會責任，同時關懷員工，在不斷追求高績效表現的同時，也能打造出員工健康、身心平衡的「幸福企業」。

教育部體育署署長張少熙於授證典禮上表示，今年通過認證的企業數創下新高，特別感謝企業支持運動，將運動納入員工生活，共同打造健康快樂的台灣。

教育部 體育

延伸閱讀

台東辦全國身心障礙運動會 山豬吉祥物吸睛

世壯運2025年登雙北 前一屆有百歲人瑞參賽

選手出國拚奧運積分 張少熙：專案協助

P聯盟／陳建州率四球團拜會 盼體育署提供四協助

相關新聞

公主遊輪回來了 明年4月起跳島金馬澎

不能真出國，只好類出國；公主遊輪宣布預計2021年將由藍寶石公主號以基隆為母港布局台灣市場，​公主遊輪行銷總監陳欣德表示...

看準電動車趨勢 台塑汽車明年測試12噸純電動卡車

看準電動車趨勢，台塑汽車今指出，已規劃在2022年至2025年間陸續推出電動卡車及電動中型巴士；12噸純電動卡車將在明年...

拜登當選 台塑王文潮：美防疫仍具挑戰

拜登當選美國總統，台塑企業管理中心常務委員王文潮今指出，市場因看好他的防疫政策，很多股票已經上演慶祝行情，不過能否做好防...

全球造紙業首家！ 永豐餘獲循環經濟商業模式最高認證

永豐餘集團（1907）旗下子公司永豐餘工業用紙的新屋廠，今天取得BS8001循環經濟商業模式成熟度最佳化Level 4 ...

台塑汽車跨入電動車領域 2022年商用車上市

台塑集團投資台塑汽車貨運發表DAF六期商用車，台塑汽車董事長陳勝光表示，台塑貨運商用車銷售已突破萬輛，成為貨卡車市場龍頭...

電鑽、油漆賣到股價破百元！這家公司從中盤商躍升五金通路王

全台第一家開架式五金業者振宇五金，從不被看好，成長到坐擁56家門市的通路王。面對寶家、特力屋社區店等新進對手，它又有何應戰策略？

美國總統換人當 王文潮：台塑在美投資計畫不會變

美國總統大選落幕，對於白宮主人換人，台塑集團管理中心常委王文潮表示，台塑集團在美的投資是長期計畫，不會因為總統更迭而改變...

儒鴻出貨旺 訂單看到明年Q2

紡織股王儒鴻昨（10）日召開法說會，由於Nike、Lululemon等大客戶展望佳，儒鴻目前產能全滿，訂單已經看到明年第...

高端攜手美國家隊抗疫 開發鼻噴型產品

台美疫苗國家隊攜手抗疫。高端疫苗昨（10）日宣布，與美國青柳生技（BlueWillow Biologics）合作開發「鼻...

愛迪達財報優 台鏈受惠

受惠於歐洲市場對運動鞋與休閒服飾的需求升溫，德國運動品牌愛迪達（Adidas）上季營收與獲利都優於預期；台灣相關供應鏈包...

奧迪推最強休旅車搶市

Audi昨（10）日發表全新車款RS Q8，被視為奧迪、甚至是同級豪華車品牌中最強悍的休旅車，挾著與同集團Lamborg...

機械業憂台幣太強 競爭力受傷

台灣機械公會理事長柯拔希表示，雖然10月機械出口以美元計成長5.3%，但以新台幣計達677.1億元，年減1%，近日新台幣...

熱門新聞

經濟泡泡來了！ 王美花證實首案外資電子業大廠將來台

專案式「經濟泡泡」獲同意 外商電子廠將免隔離訪台

台積電董事會拍板五大案 美國亞歷桑納州設子公司

國旅再添5柴火 助業者度寒冬

金控前十月獲利3,295億 續創新高

陳冲：螞蟻不能上市非一朝一夕 見微早知著

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。