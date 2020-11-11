尖端醫攜手天福天美仕 細胞存儲整廠輸出搶攻東南亞

尖端生醫（4186）今（11）日與銘福集團天福天美仕公司簽署合作備忘錄(MOU)，未來雙方將進行細胞領域整廠輸出、細胞治療與細胞儲存等相關事務合作，搶攻以骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎、免疫細胞治療實體腫瘤等無限商機。尖端醫表示，未來將由尖端醫提供細胞各項儲存業務、國際認證與整廠輸出，而天福天美仕針對東南亞及大陸天福醫院及其他潛在合適單位進行相關細胞領域合作洽談與推廣。

銘福集團總裁陳福松表示，銘福集團與天福集團長期經營大陸市場，在大陸成立天福茶業，在漳州有科技學院，漳浦有天福醫院及養生村，預計2022年投入經營。透過天福天美仕與尖端醫合作，導入細胞領域海外輸出合作；初期也會以天福醫院為基礎，鏈結更多境內外醫療與行銷資源，串接更多細胞領域的合作類型，達到雙方業務成長與嘉惠消費者的目的。

尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端醫優秀的研發實力領先業界，2019年，尖端醫響應衛福部特管辦法與醫療院所結盟合作，共同向衛福部提出多項細胞治療計畫申請，是全台第一家通過衛福部GTP（人體細胞組織優良操作規範）細胞製備場所查核的幹細胞儲存公司，更是國內少數同時布局在幹細胞與免疫細胞兩個領域的細胞應用公司。

今年更是通過退化性膝關節炎治療計劃，成為全國第一個符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的骨髓間質幹細胞製備場所。

根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率有15％，換算全台約有350萬人飽受關節疼痛之苦，這已非老人專利；另依2017年全國就醫次數調查，其中因膝部關節炎而就醫的人數逾83萬人，比起2016年的79萬就醫人數，增加近5萬人。

希望藉由雙方的合作，以台灣為出發，將尖端醫完整的建置經驗與技術，延伸至海外國家級醫院，協助其幹細胞實驗室軟硬體建置、人員教育、國際認證等項目，以利海外幹細胞業務佈局可以帶來營收的成長。

福建漳浦天福醫院為中國三級綜合醫院，2019年3月正式動工，被列為省級重點民生建設項目，總投資10億元人民幣，其中包括250畝的醫院和210畝的養生文化村，預計2022年元月完工使用，將引進台灣先進的醫療養護管理模式。

尖端醫與天福天美仕雙方合作，未來將以東南亞為主、大陸為輔，預計對天福醫院進行GTP整廠輸出，同時導入尖端臍帶血、臍帶經驗等的細胞儲存業務，並期望可與國際大廠合作進行細胞製造。