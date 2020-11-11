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台灣虎航機上新品發表 推鹽酥雞機上餐

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
鹽酥雞也上飛機餐
鹽酥雞也上飛機餐

台灣虎航（6757）今（11）日舉辦機上新品發表會，由台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋共同宣布將推出全新「虎大位(tiger plus)」，以及與台灣塩酥雞合作研發推出的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，除了提供旅客更為舒適的座位選項外，還能夠在3萬英呎的高空中品嘗到最正宗的台味鹽酥雞。

新推出之虎大位，即是將A320客機的3-3排座位配置的中間座位，藉由擺放專門特別研發設計之可拆卸式的間隔墊作為區隔，把原本的3個座位調整為2個座位，以此延伸座椅的寬度。台灣虎航客艙之每個座椅的標準寬度為21英吋(約53公分)，座椅深度為16英吋(約41公分)。推出虎大位後，把3個座位調整為2個座位之靈活設計，讓座椅寬度加大約至30英吋(約75公分)，坐起來舒服又寬敞外，在防疫期間還能大幅避免與相鄰旅客肢體上的碰觸，降低感染機率。

陳漢銘表示，早在疫情爆發初期，就已經開始著手虎大位的設計，其發想概念，係參考國外的航空學者提出因應後疫情時代的客艙創新設計研究，其中一項利用航空認證材質而設計的人與人的分隔器，再藉由客艙內的空調導流及高效率的空氣濾清器(HEPA-Type)，以提升客艙內的整體防疫效果。台灣虎航的虎大位，係採用符合航空器客艙內裝規範並通過我國民航局初始適航驗證法規要求，聯合國內航空產品的合格製造廠家，共同開發設計，為全球航空產業創舉之產品。

此外，向來在機上餐強調展現出道地台灣味的台灣虎航，更是首度與位於大直的知名台灣塩酥雞創始店合作，研發推出「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，內容包括經典鹽酥雞、地瓜薯條、百頁豆腐、新鮮蔬菜等多種人氣炸物組合，讓旅客能夠在高空中品嘗到這道最受台灣人喜愛的吮指美味。

虎大位上機
虎大位上機

台灣虎航 疫情

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