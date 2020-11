華航彩繪機躍上2021年月曆 承載臺灣美好絢耀全世界

華航 2021 年月曆嶄新亮相,以「絢耀世界 臺灣之美( The Beauty of Taiwan, A Shining Star of the World )」為主題,將台灣多元樣貌的人文特色推廣國際,首度引領民眾回顧華航歷年具臺灣特色彩繪機,封面選用帝雉號作為嶄新一年的開始,穿越雲層象徵全新出發,華航(2610)將承載臺灣的美好,絢耀全世界。

2021 年月曆回顧華航陪伴臺灣淬煉 60 年的精采,以「蝴蝶蘭彩繪機」、「藍鵲號彩繪機」、「原住民彩繪機」、「水果彩繪機」、「三熊友達彩繪機」、「臺灣觀光彩繪機」六款經典彩繪機為主題,揉合臺灣獨有文化與自然物種,帶領民眾收藏臺灣的多元樣貌,也呈現華航對這塊土地的深刻情感。

1、2 月以清雅淡麗的蝴蝶蘭呼應臺灣蘭花王國的美譽;3-4 月將臺灣藍鵲及油桐花成為設計元素,相互映照出臺灣得天獨厚的美;5-6 月 選用排灣族最具象徵性的百步蛇傳統圖騰,展現多元文化瑰麗;7-8 月以臺灣四季飽滿果實,象徵招牌寶島滋味;9-10 月則是臺灣黑熊為主角,表達華航無論順逆都奮勇直前的臺灣精神;11-12 月以歲末煙火慶典為發想,勾勒大台北城市夜景,綻放華航對新一年的期待與祝福。每頁主題並融入天空及雲彩設計巧思,希望藉此喚醒民眾搭機時望向窗外的那份期待,示意華航未來將持續帶領旅客翱翔天際。