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鄉林董事會通過員林購地案 將搶進彰化房市

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

鄉林建設（5531） 今（11）日召開董事會，討論通過斥資5.1億元購入彰化縣員林市新生路惠農段土地，預計明年第2季推出中小坪數輕豪它搶市，這也是鄉林首度跨區到台中以南地區推案。

此案基地面積1,460坪，位於員林市商業最繁榮的核心蛋黃區，緊鄰員林車站與員林基督教醫院，周邊生活機能完善，預計規劃22樓的高層大樓、中小坪數的南彰化輕豪宅產品，總戶數240戶，總銷約為21億元。

鄉林集團董事長賴正鎰說，鄉林成立40年來，從台中都會區扎根，漸漸往北部的雙北市延伸，這一次選定到彰南都心的員林蛋黃區推案，最主要是看好當地的企業主購買力。

另外，有不少喜歡鄉林品牌的住戶都來自彰化，他們喜歡鄉林社區的設計美學與涵碧服務，一直推薦鄉林能到彰化推案。

賴正鎰說，鄉林看好大台中房市外溢效應及中彰生活圈擴大，加上員林鐵路高架後帶動的房市榮景，千萬豪宅比比皆是，所以加速到員林推案的腳步。

鄉林建設副總經理方偉民指出，大家都知道員林是全台灣有錢人密度最高的地方，除了在地知名中小企業多，像美利達、正新、帝寶、頂新集團，甚至有不少公司或集團創辦人也是彰化人，去年起的中美貿易戰，不少台商回游中部，而員林是台商大本營之一，消費潛力及置產需求都非常強勁。

鄉林 豪宅

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