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看好危老商機卡位 昇陽7.8億元掃台北市老華廈

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導

根據實價揭露最新資料顯示，北市重慶北路四段的一棟老華廈大樓，今年7月有高額的轉手紀錄，對比上市櫃建商的公開資訊資料顯示，7月昇陽建設（3266）在此地號購入地上建物與土地約260坪，成交總價約7.8億元，換算每坪土地成交金額達300萬元，開發商趁這波政府積極推動都更與危老政策下，也積極整合推案。

實價揭露資料顯示，重慶北路四段56-60號有五筆房地交易，都屬於同一棟的華廈大樓，除了五樓與七樓尚未有交易紀錄外，其餘共有五筆交易紀錄，且備註欄載明具重建或重劃、都更等效益。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市地價與房價都高，加上缺乏大型重劃區的土地供給，開發商也靈活的透過整合後申請都更或危老重建的方式，取得土地後推案銷售，尤其台北市的市中心之內，危老改建更是當前最火熱的重建方式，目前包括整棟的辦公大樓、電影院、飯店、商業區的舊透天厝等等，都是此波危老改建的熱門標的。

台北市危老申請進展快速，統計至2020年09月30日已經核准320案，較為著名的個案包括有南門市場、台北馥敦飯店、六福客棧、上海商銀民權東路一案、日新戲院等案，目前規模較大的主要還是產權完整的商用大樓為主，因為所有權人狀況單純，整合容易且大面積的重建後也更具商業利益，尤其是這波慘業的飯店業等，危老政策更讓經營者重新思考是否將資產活化利用。

都更 上海商銀

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