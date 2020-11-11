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momo雙11推購書66折優惠 引發出版社和獨立書店怒火

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
富邦媒旗下momo購物網今年雙11推出購書66折優惠，意外引發獨立書店和出版社怒火！擔心讀者會習慣以66折作為購書條件，讓獨立書店11月10日起發起「1111書店歇業潮」，有超過30家書店響應於今（11）日共同歇業，松鼠出版社先行表示出版品將於momo下架。翻攝自獨立書店「有河書店」臉書
富邦媒旗下momo購物網今年雙11推出購書66折優惠，意外引發獨立書店和出版社怒火！擔心讀者會習慣以66折作為購書條件，讓獨立書店11月10日起發起「1111書店歇業潮」，有超過30家書店響應於今（11）日共同歇業，松鼠出版社先行表示出版品將於momo下架。翻攝自獨立書店「有河書店」臉書

富邦媒（8454）旗下momo購物網今年雙11推出購書66折優惠，意外引發獨立書店和出版社怒火！擔心讀者會習慣以66折作為購書條件，讓獨立書店11月10日起發起「1111書店歇業潮」，有超過30家書店響應於今（11）日共同歇業，松鼠出版社先行表示出版品將於momo下架。

momo購物網11月7至11日推出下單折79折，滿111元再享84折，等於購書66折，也讓對手博客來在11月9日跟10日跟進，連兩日晚間7點到11點，祭出上萬種最新暢銷中文書限時下殺66折。

面對獨立書店和出版社怒火，momo購物網今發出聲明表示，「響應雙11，momo書店推出『下單79折，滿111元再享84折』，為『限時』『滿額折抵』，『非常態性』優惠活動，待雙11活動結束後將回歸一般活動優惠。」

有河書店店主詹正德表示，希望讀者與社會大眾在面對電商低價促銷行動時，能再度思考此舉對於書業的傷害。

青鳥書店創辦人蔡瑞珊說，文化部為了拯救圖書產業，研擬推動「圖書統一定價制」多年，電商卻沒有想到折扣戰會影響書籍售價在讀者心中的價值，讓讀者誤以為「原來書可以這麼便宜」，也沒有想過「文化不能打折」。為了抗議此事，華山青鳥書店將響應「1111書店歇業潮」。

松鼠文化負責人賴凱俐在官方臉書發出聲明表示，出版品即將於momo購物網撤架，實際撤架時間將視後台工作進度而定。聲明中提到，松鼠和momo購物網在合作備忘約定以79折提供給讀者，然而卻驚覺全館活動讓單本書籍折扣低於約定。

賴凱俐提到，雖然momo購物網目前在活動折差方面沒有讓松鼠和經銷商額外負擔，但此做法並非健康的運作模式。如果通路持續自行吸收折差以達到促銷，長久之後將會耗損通路能量，屆時是否會回頭讓出版公司和經銷共同承擔折讓，無法預視也不願想像。

賴凱俐說，一直以來松鼠盡可能在進貨價格、折扣承諾上，公平地與各通路合作，希望可以減少不同通路之間的競價，也希望避免因折扣戰而左右讀者的購書管道。為此，松鼠一直不願以79折為訂價基準，將折扣空間疊算進去，進而推向更高的定價。因為過高的書籍定價，會導致讀者必須比價，對於各家實體或網路書店，以及想購書支持的讀者，都非常不公平。

賴凱俐也希望書籍有合理的定價與售價，讓書店、通路與自售都有合理的利潤空間，銷售管道順暢，作者與製作團隊有進帳，才有能力繼續創作、出版下一部作品。

有河書店也將於今晚上7點30分至9點30分舉辦一場書業座談，主題為「折扣戰又要開始了嗎？台灣書業的產業結構分析」講者為松鼠文化負責人賴凱俐、有河書店店主詹正德。

momo 購物網

延伸閱讀

雙11「momo書店折價爭議」業者回應：限時、非常態活動

momo折價賣書引獨立書店不滿 公司：雙11後恢復原價

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