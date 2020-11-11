能源論壇首長對談 侯友宜：新北接軌國際 打造永續城市

永續城市發展成為地方治理新課題，如何節能減碳並開拓綠能來源更是重中之重。新北市長侯友宜表示，新北市目標在2023年成為無煤城市，並於2025年達成減碳25%、2050年減碳50%，透過智慧電表和能源資訊平台「節流」，積極開拓太陽光電和地熱發電「開源」，要讓新北市在能源領域接軌國際，打造永續、綠能、水環境城市。

在今（11）日經濟日報主辦的「2020能源願景高峰論壇」中，新北市長侯友宜、新竹市長林智堅及屏東縣長潘孟安受邀出席，並由工研院綠能與環境研究所所長王人謙主持，與三位縣市首長針對「地方節能治理大升級 」進行專題座談。

侯友宜表示，新北市有403萬人口以及超過三萬家工廠，如何面對熱島效應，讓新北市成為一個節能減碳的永續城市相當重要。新北市先前就已成立氣候變遷減緩與調適對應小組，由市長擔任主持人，並定下目標，要在2025年要減碳25%、2050年要減碳50%。侯友宜指出，當目標明確之後，各單位就會以此為方向，產生出很多相應策略。

侯友宜說，他在上任後開始盤點各項綠能替代、環境再造及減碳運輸方案，決定要在190處校園、活動中心和機關團體建置太陽光電，估算一年可以減碳達2萬8,000噸；此外，新北市在天然資源上得天獨厚，擁有地熱發電的潛力，目前也已經和中央合作並已招標，現在已經開始探勘並評估，預期未來會有好的結果。

除了開源之外，新北市也做到能源的節流。侯友宜說明，現在新北市政府各機關的能源控管都要上雲端，透過能源資訊平台掌控節電資訊和效能，由政府帶頭節電；在民間部分，透過很多志工團體像是「媽省里工」志工團，推廣節電觀念，並用比賽鼓勵市民裝置智慧節電電錶，讓節電成為一個運動。在這些措施下，儘管新北市在人口、工商行號數量仍緩步成長，但節電量也在不斷上升。

在產業方面，侯友宜指出，位於新北市的台北港有很多風電機組廠商，汐止則是儲能產業的重要聚落，市府也一直在鼓勵、輔導廠商去做得更好。另外，新北市也有許多鐵皮工廠使用鍋爐發電，整體工廠面積可能高達4、500公頃，都是讓熱島效應惡化的來源之一；因此接下來將推動工業區立體化，把鐵皮工廠淘汰拆除、改為建置綠能及智慧建築，不但增加綠地也可大幅節電。

侯友宜強調，工業區立體化不只對環境友善，還能帶動產業進入新北市，未來光是在一年以內，就可以讓樓地板面積從6.9萬增加到690萬，讓產業進入的同時達成綠能目標。他透露，近期像是裕隆及鴻海合作成立的電動車公司鴻華先進也有意進駐新北市，市府都是採取相當鼓勵的方式，幫忙找地或提供其他幫助。

在設定節能目標時，新北市也積極跟上國際標準。侯友宜指出，新北市在面積和人口數都與柏林、倫敦等國際大城相當，新北市必須走向永續城市與國際接軌，因此成為台灣首個加入由紐約市發起的「地方自願檢視報告」（Voluntary Local Review ，簡稱VLR）宣言的城市，要落實聯合國永續發展目標（SDGs）；紐約市長辦公室甚至曾在臉書上分享新北市的VLR，介紹新北市的永續發展成果。

侯友宜也表示，新北市持續推動永續環境，目前光高灘地的自行車道就長達208公里，並增加綠地覆蓋；只要綠色植物多，碳就可以減少，環境也跟著變好。在交通上，新北市推動大眾運輸導向發展（TOD）， 除了持續增加電動公車數量，也鼓勵市民搭乘大眾運輸，因此堅持維持票價不漲價。他認為，新北市在能源、永續環境這些領域與國際接軌，都會是最重要鞭策自己的力量。

在中央政策方面，侯友宜也給出三個建議。首先是太陽光電補助要因地制宜，才能有效推動；其次是法令配套要完善，像是地熱法的制定要再加速；最重要的是，產業部分不能只有補助，目前仍有許多業者在政策上有所抱怨，未來還是要積極處理。

對於新北市未來的目標，侯友宜指出，新北市除了要在2023年成為無煤城市，2025年達成減碳25%、2050年減碳50%，也期望太陽光電起碼每年增加10百萬瓦，2025增加至90百萬瓦；地熱期望能在2025年有10百萬瓦以上；在用電上，服務用電平均值要掌控在3萬1,000度上下，公部門也要帶頭持續降低用電量。

侯友宜強調，新北市要如何成為永續城市、綠能城市、水環境城市才是最重要的焦點，透過這些措施持續進步，未來才能邁向國際大都市之列。