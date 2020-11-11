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英華達「全家寶」聯手家天使 打造即時資訊化照護服務

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

英業達集團（2356）旗下英華達今（11）日與廣和順公司宣布雙方旗下品牌「全家寶」與「家天使」攜手打造即時資訊化照護服務，個案於居家照護期間透過「全家寶」量測之血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖數據，即時傳至個案家庭健康記錄簿，照服員參考生理數據紀錄，提供最佳的照護服務品質，個案家屬也能即時收到生理量測數據、臨界通報，隨時掌握親屬的健康狀況。

台灣逐漸步入老年化及少子化，長輩臨時照護需求是子女的一大負擔，「家天使」是台灣最大居家照護媒合平台，嚴格篩選優秀的照服員，透過平台媒合解決臨時照護的困擾，目前每月的官網流量超過30萬人次，每月提供的照顧服務能量超過15,000小時，並持續快速成長中，幫助台灣社會解決人口老化問題。

「全家寶」於今年初上市以來，已陸續導入嘉義基督教醫院等各大醫院及各地診所，血壓及血糖量測不再僅為自我健康管理，透過「全家寶」將民眾於居家或社區量測之生理數據即時回傳至醫院系統，醫師直接在診間查看民眾長期量測之生理數據，透過雲端數據儲存方式，家屬也能隨時掌握家人的健康狀況。

家天使龔文凱執行長表示，未來醫療重於預防，家天使希望從家人共同守護健康的角度，建構一個以家庭為中心的健康關懷網，提供全家人共用一套可靠的健康量測系統。全家寶，顧名思義是一套全家人共用的寶。家天使平台經過長期多方嚴選與測試，最終選定與英華達公司合作，推出期待已久的全家寶五合一居家生理量測必備包。

全家寶營運負責人曾慶安副總經理表示，很榮幸「全家寶」能與居家服務業界領導者「家天使」合作，讓全家寶的應用從醫院診所延伸至居家照護，期許「全家寶」聯手「家天使」將居家照護品質再升級。

全家 天使 照服員

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