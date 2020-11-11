曾馨瑩1111慈善計劃 「愛閱讀·分享愛」公益贈書

永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩女士在每年自己和小女兒生日11月11日時，心中最大的願望就是做一件對社會有貢獻、有意義的事。因此從2016年起啟動1111慈善計畫，希望將愛散播給他人：從2016年起，捐款雅文基金會呼籲各界重視單耳聽損兒早療；2017年支持伊甸基金會鼓勵身心障礙學員透過農事學習自立；2018年看見原住民偏鄕學童升學問題，支持雙躍關懷成長協會辦理獎助學金，2019年曾女士看到視障者面對的生命挑戰與無限潛能，攜手台北市視障者家長協會推動「照亮生命幸福的微光」自立計畫。

2020年初，因應新冠肺炎疫情，許多家長都經歷了一段孩子在家遠距上課與自主學習的時間，但曾馨瑩女士聽聞罕病和重症孩童事實上長期都處於因為病情無法出門上課的處境，便希望捐贈讀本給罕見疾病基金會和中華民國喜願協會與其他弱勢社福機構與偏鄉學童。這次公益贈書計畫超過上千套優質讀物，種類多樣包括科學、數學、人文、勵志、藝術、美學等。鼓勵不管是因病在家自學或是防疫無法外出上課的孩童，仍能透過閱讀持續學習，豐富知識，不受現實的困難與挑戰侷限。

在生日前夕，曾馨瑩女士也特別親自前往罕見疾病基金會的繪畫班關心孩子們學習狀況。罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，今年因為新冠肺炎疫情，這些罹患罕病的孩子抵抗力較弱，更不適合出門。因此我們孩童的爸媽常常需要去圖書館借了很多讀本希望可以在家讓他們的小孩學習。

陳莉茵指出，這次特別感謝永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩女士，看到這些罹患罕病孩童爸媽的願望，捐贈多樣豐富的優質讀物，還特別來訪視與孩子們一起閱讀、體驗美術、一一了解每個孩子的興趣跟發展；也親自挑選了梵谷博物館的藝術教育書送來給美術班孩子，鼓勵孩子在家學習期間，也可以透過書籍看到世界，即使不能到國外的圖書館，也可以在書本上飽覽世界大師的藝術作品。

今年因應新冠肺炎疫情的影響，民眾減少外出，亦或是停課在家，讓許多孩子待在家中時間變長，爸媽們對孩子的居家教育傷透了腦筋。而對於罹患罕病和重症孩童而言，面對新冠肺炎更是高風險族群，家長戒慎恐懼。面對疫情可能造成的病童健康風險與學習斷層，財團法人罕見疾病基金會創辦人陳莉茵也表示，在台灣有17,000個罕病家庭，7成以上無法治癒，只能嘗試各種方法延緩病情惡化。