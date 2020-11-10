鈞興營運雙響炮 10月單月、前十月累計均創同期新高

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）受惠訂單出貨持續暢旺，10月自結合併營收1.98億元、年增62.4%；累計前十月合併營收15.69億元、年增17.5%，單月及累計雙創歷史同期新高。

鈞興表示，第4季向為傳統出貨淡季，整體營運仍繳出淡季不淡表現，主要因集團近年持續加大與客戶共同合作開發齒輪箱、精密五金件等新產品，已陸續上市並取得良好銷售表現，帶動主要客戶電動工具品牌大廠持續保持良好拉貨力道。

另一方面，今年疫情掀起居家裝修熱潮，挹注電動工具、園林工具等應用領域需求急速增加，集團也持續精進旗下珠海廠生產效率，以滿足電動工具、園林工具等主要客戶急單需求。

根據Allied Market Research研究報告，隨著電動工具機朝輕巧、易用性、無線化等發展，帶動產品規格升級，也推升全球市場規模，預估至2027年全球電動工具機市場保持8.5%年複合成長率，進一步推動整體市場規模達到391.48億美元水準。

展望第4季，鈞興持審慎樂觀看法，認為第4季營運表現有望淡季不淡，除了電動工具、園林工具等主要客戶新產品訂單持續放量外，前三季出貨狀況較不理想的工業縫紉機齒輪，訂單也出現回溫。

鈞興說，目前在手訂單能見度已看到今年底，且每月接單表現均可望超越去年同期；另一方面，集團也布局切入工業機器人、電動自行車等接單契機，並啟動越南設廠擴建，有望打造下一個營運成長引擎。