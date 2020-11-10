快訊

香港、新加坡推旅遊泡泡 可望月底實施

釣魚旺季來臨！溺水保命的必備救生器材有哪些？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六都火車站前商圈住宅誰漲最兇 雙北市竟然沒上榜

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
中信房屋依據不動產交易實價分析六都火車站前商圈住宅房價。
中信房屋依據不動產交易實價分析六都火車站前商圈住宅房價。

中信房屋依據不動產交易實價分析六都火車站前商圈住宅房價，3年來共計有台中、桃園、台南與新北板橋等四站交易單價呈現上漲，漲幅分別是107.8%、23%、13.6%與0.5%。若再觀察車站所在區域的平均房價，更可發現台中、桃園與新北板橋車站的房價表現優於區域水準。

中信房屋研展室副理張漢超表示，站前商圈的發展與轉變，牽動著在地民眾對居住品質的講究度，間接帶動了房價的變化。

以台中車站為例，2016年新站啟用後，周邊交通動線陸續優化，除了遷移並集中公路客運至台中轉運站外，還陸續打通前後站的交通動線，改善過去前站交通環境侷促的環境，車站周邊的商業機能也因市府大力整頓公共環境而有所提升，甚至有不少商家與景點成為文青與網美打卡的熱點。

張漢超分析，台中站前商圈住宅大樓交易單價，近3年來不僅翻倍成長，比起當區的平均房價也高出56%，顯示住宅的居住價值是隨著推陳出新的公共建設與商業規劃而大幅提升，日後幾處老舊商業大樓若能進一步更新，將有望再為住宅房價注入成長動能，台中也將有機會成為六都站前商圈翻轉更新的代表。

同樣也具備舊站更新題材的桃園車站，如今還結合捷運共構利多，為桃園站前房價再添優勢。張漢超表示，桃園車站周邊住宅大樓每坪單價約為27.8萬，比桃園區整體平均20.6萬元還高出35%，是典型以軌道概念發展成熟的商圈。

由於桃園與雙北生活圈相當緊密，因此在地民眾高度倚賴鐵路通勤，未來捷運完工後，軌道運輸範疇更能擴大到高鐵、桃園機場，因此離火車站步行10到15分鐘路程的住宅因而顯得格外熱門。

與桃園車站同樣名列一等車站的新北市板橋車站座落於新板特區內，主要以商業和住宅區為主，百貨商場林立，也成為市府每年舉辦大型活動的熱區，更是新北市頗具住宅指標性的熱點。當時在特區發展成熟後，區域內房價即已有過一波漲勢。目前住宅單價仍較板橋全區高出24%，房價也保持微幅成長，近3年房價成長幅度約為0.5%。

綜觀六都站前房價消長，主要還是受商圈環境影響為多，對民眾而言，生活機能與居住訴求完美結合才是能讓房市永續的大利多。像是高雄車站目前站體及周邊仍有工程持續進行中，交通陷入黑暗期，影響鄰近住宅環境，短期房價自然欲振乏力。

而台北車站周圍則是老舊大樓居多，商圈也待更新整頓，住宅房價此時難以翻強。但張漢超認為，上述的狀態僅是商圈生命週期的一段時期，未來當北高兩站站前環境更新之後，商業、生活機能可望再次活躍，住宅房價勢必有機會再次反彈拉升。

房價

延伸閱讀

桃園大坑小校機器人雙語教學 邊學邊玩學生回流

六都站前房價 台中、桃園最翻漲

桃園社宅基地全面禁菸 人行道抽菸最高罰1萬元

桃園婦人急赴醫院探視先生半路車拋錨 暖警伸援足感心

相關新聞

六都火車站前商圈住宅誰漲最兇 雙北市竟然沒上榜

中信房屋依據不動產交易實價分析六都火車站前商圈住宅房價，3年來共計有台中、桃園、台南與新北板橋等四站交易單價呈現上漲，漲...

「藏壽司」成另類房市風向指標 這區房價三年漲15%

據實價登錄網資料顯示，日本排隊名店連鎖名店「藏壽司」六大據點中，近三年以「台中中清路店」周邊住宅漲幅最高、達15.6%；...

【良金牧場易主／中】遇到兩位貴人 催生熱銷全國牛肉角

創造「金門良金牧場」品牌的靈魂人物是前總經理薛承琛，他30年前籌資1千萬元成立牧場專營酒糟養牛，曾是台糖以外最大養牛牧場，牛肉乾市占率高達63%，如今拱手讓出自傲品牌，只能說造化弄人。

業者開發美業預約平台 疫情期間創造共享經濟

新冠肺炎疫情使各行各業遭受衝擊，美業同樣如此，經濟部中小企業處小型企業創新研發計畫(SBIR)，補助業者開發美業三方預約...

企業帶頭降低學用落差 GOLF聯盟宣布立案社團法人

學用落差是一直沒被解決的老問題，國內第一個由企業主動發起的GOLF學用接軌聯盟今舉行記者會，宣布正式立案為社團法人。GO...

馬光-KY前三季獲利 創歷年同期新高

馬光-KY（4139）今（10）日公佈今年前三季合併營收6.2億元，歸屬於母公司稅後淨利為4,295萬元，每股稅後純益（...

科技城市再升級 昕諾飛助北市打造LED智能隧道照明系統

全球照明領導品牌昕諾飛（Signify）自2019年起協助北市政府進行8條LED智慧調光隧道改造工程，除汰換傳統水銀日光...

台灣奧迪推出史上最強休旅車款 售價730萬元

Audi今（10）日發表全新RS Q8，這款奧迪、甚至是同級豪華車品牌中最強悍的休旅車，挾著與同集團Lamborghin...

85℃海鹽咖啡韓國賣到缺貨 韓國通路業者追單25萬瓶

美食-KY（2723）旗下85℃的招牌海鹽咖啡，在韓國掀起熱潮。美食-KY表示，去年底與韓國CU超商合作開發的海鹽咖啡利...

新一代神車Corolla Cross 上市30天接單破萬

和泰車的全新車款Corolla Cross創下和泰車旗下接單最速達1萬台紀錄，正式上市後30天銷售破萬台，比起前一代的神...

COROLLA CROSS新神車！上市滿月累積訂單突破1萬台

和泰車代理的TOYOTA再度寫下國車款的新傳奇， COROLLA CROSS於10月12日正式上市後，不只吸引男士目光，...

中菲行獲利出色 前3季每股盈餘為6.68元

中菲行（5609）董事會今（10）日通過經會計師核閱簽證109年度前第三季合併財務報告，前三季EPS表現出色，每股盈餘為...

熱門新聞

雪上加霜! 投資這檔股票 讓兆豐金提列10億元評價損失

勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

公股金控10月獲利 亮眼

金門酒糟牛教父薛承琛痛失經營權 今登報說明

疫情籠罩！平均年薪64.1萬 醫療、營建業逆風成長

面板缺貨 破天荒暫停報價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。