裕民航運與跨國礦商 簽訂四艘LNG散裝貨輪長約

裕民（2606）子公司裕民航運（新加坡）有限公司與世界一流跨國礦商公司英美資源集團股份有限公司（Anglo American plc.）簽訂4艘液化天然氣（LNG） 雙燃料動力散裝貨輪10年長期運務合約，此散裝業界首例長約的簽署象徵著兩家公司致力於環保減碳與永續經營的承諾與堅持。

同時委由上海外高橋船廠建造此4艘LNG雙燃料Tier III散裝船，新船規格長299.88公尺、寬47.5公尺、載重噸為190,000DWT，專門承運此10年長期合約之運務，預計於2023年內交船完畢。

秉持一貫的綠色航運信念，以節能環保概念打造出節能永續船舶，使用LNG為燃料動力，有效減少溫室效應氣體的排放達到減碳的目的，此外，新船配置先進的 MAN Energy Solutions’ high-pressure ME-GI引擎，不但大幅降低CO2排放量，更有效減少甲烷逃逸(methane slip)及生態足跡的影響，同時增加營運效益與可靠性。

裕民也投資安裝各項節能裝置，如Mewis duct, propeller boss cap fin 以及alpha lubricator等，以增進燃料效率。新船更配有裕民專有的「船舶安全管理系統」(Fleet Safety Management, FSM)以及「船舶效能管理系統」(Fleet Performance Management, FPM)，提供「船舶營運協調中心」(Operation Center)即時掌握如船隊航速、天氣與優化航線等資訊，得以有效節省燃油，並確保航行安全，此外還可隨時監控船舶重要設備的運作狀態，進而利用船舶效能數據，事先做好預防性維護，避免不必要的故障和延誤。

裕民總經理王書吉表示，「裕民致力於為下一代留下更美好的環境，因此我們改進新船設計、優化燃油使用效能、使用LNG燃料動力減少溫室氣體的排放等，打造更加環保的綠色船隊。我們這次與策略夥伴Anglo American的合作，裕民獨占鰲頭成為散裝航運業界中首例，第一家獲得4艘LNG 雙燃料動力散裝貨輪，10年期運務合約的公司，為了展示我們對永續發展的長期承諾，我們也是國際上最早使用LNG燃料動力的散裝航運業者之一，證實我們的船舶已可顯著減少溫室氣體的排放，這些新船將成為我們減碳計畫下船隊汰舊換新的生力軍。我們相信裕民將達成2025年二氧化碳減排30％的目標 （以2013年為基準），秉持這樣的信念，今後我們將持續致力於為客戶提供長期低碳永續經營的綠色運輸服務。」