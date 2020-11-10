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昕諾飛協助北市 打造LED智能隧道照明系統

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球照明領導品牌昕諾飛（Signify）自2019年起依照國際照明委員會CIE088隧道照明標準，協助北市政府進行8條LED智慧調光隧道改造工程，除汰換傳統水銀日光燈為LED智慧燈具，智慧系統可依照白天、夜晚隧道外的日照亮度隨時調整隧道內的照度，減短駕駛眼睛適應亮度時間，進而提升隧道行車安全。

昕諾飛近年透過旗下飛利浦LED燈具產品及照明互聯網系統，有效幫助包括台中精密機械科技創新園區、美國紐約及洛杉磯、印尼首都雅加達等58個國家地區大規模落地LED智慧路燈，加速其智慧科技城市進程。

昕諾飛指出，依據國際照明委員會CIE088隧道照明標準設計可根據隧道外日照程度動態調整隧道內明暗度的完整隧道照明方案，台北市已改造完成的8條隧道相較改裝前的傳統鈉氣燈，LED隧道照明的總用電量節省50%以上，實際用電量更下降了70%。

昕諾飛強調，Interact City用於監控和管理城市LED路燈照明。其豐富的應用程式介面幫助智慧路燈系統與其他城市管理系統連結，數據化的服務應用更便於系統管理者載入及利用照明感測器所蒐集的資料。

北市率先改造完成8條隧道的智慧照明系統，包含民權隧道、金龍隧道、懷恩隧道、康樂隧道、莊敬隧道、辛亥隧道、大湖隧道、安泰隧道，可根據隧道內外日照程度動態調整隧道內明暗度，使駕駛出入隧道時能快速適應光強度的變化，避免傳統昏黃的燈光可能導致的交通隱患。同時相較於改裝前的傳統鈉氣燈，LED隧道照明的總用電量節省50%以上 ，實際用電量更下降了70%，順利達成環保節能目的。

昕諾飛表示，隧道照明與普通道路照明最大的區別在於考量出入隧道時的亮度變化，由於人眼適應不同亮度時需要一定的反應時間，根據出入隧道時不同的光差易造成「白洞」和「黑洞」的盲差，因此昕諾飛依據國際照明委員會CIE088隧道照明標準，設計了可根據隧道外日照程度動態調整隧道內明暗度的完整隧道照明方案，於隧道出入口裝設輝度計，智慧調節隧道內外的亮度一致性，維護最安全舒適的行車亮度。

LED 飛利浦

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