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加速危老重建！ 小基地2%容獎今起公告實施

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

內政部今（10）日正式公告實施危老容積獎勵辦法修正，針對面積200平方公尺（約60.5坪）以下，客觀條件已無法整合更大面積的小規模基地，提供額外2%容積獎勵，鼓勵小基地加速重建。

官員表示，新辦法即日起適用，若先前已送件，而地方政府尚未核定，原則上仍可向地方政府申請改用新辦法計算容積獎勵；若地方政府已核定，其實也可撤案重送以適用新法，不過就必須考量時間成本、是否影響時程獎勵等問題。

舉例而言，若一處200平方公尺以下的基地，今年5月前已核准在案，現在想改採新的容積獎勵辦法，其實未必划算。由於5月前的時程獎勵為10%，現在時程獎勵降至8%，儘管再加上小基地容獎2%，加起來也是10%，且重新送案又徒增時間成本、行政成本，建商或地主可依自身情況審慎評估。

依據新版危老容積獎勵辦法，新增小基地周遭建築屋齡若都是30年以下的年輕建物，表示客觀上難以整合更大面積，此時才可獲得額外的2%容積獎勵；若周遭仍有30年以上的老舊建築，將無法得到這項容獎，但可考慮整合更大面積，來取得規模獎勵。

官員表示，建商或地主遞案申請危老重建時，原本就須附基地及鄰近基地資料，對民眾而言，新作法不會造成任何負擔；地方政府對新規也樂觀其成，可加速小規模基地重建。

危老條例今年修法通過後，10%時程獎勵屆期，改為採取時程、規模雙軌制。時程獎勵方面，危老條例施行第四年起逐年依序採8%、6%、4%、2%、1%，直到施行第九年歸零；規模獎勵則是針對達200平方公尺以上基地可得2%，每增加100平方公尺再加碼0.5%基準容積。且時程加規模不超過10%。

如今除了時程、規模獎勵外，營建署再納入小基地2%獎勵，不過必須符合客觀條件，並非所有面積低於200平方公尺的基地都能適用。

地方政府 建商 內政部

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