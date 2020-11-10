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科際精密第3季每股稅後2.25元 攀單季獲利新高

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

全球微型氣泵、閥製造領導廠商科際精密（4568）董事會今（10）日通過第3季合併財報，在第3季合併營收創營運新高之下，第3季每股稅後純益達2.25元，亦創單季獲利新高。科際今年第3季在咖啡機產品出貨創高，以及醫療及車用產品出貨持續增溫下，連續三個月營收創歷史新高，單季累計合併營收4.1億元，季增44.4%、年增34.7%，亦創單季營收歷史新高。

科際第3季單季合併稅後純益6,638萬元、年增60.1%；累計前三季合併稅後純益1.19億元、年增4.7%，每股稅後純益4.02元，已填補上半年所受疫情的影響。法人估，全年每股稅後純益上看5元以上。

科際表示，第4季進入傳統淡季，業績表現雖不如第3季旺季表現的亮眼，但公司持續有新產品及新市場運用，以提升整體營運規模，10月自結合併營收1.04億元，仍較去年同期成長23.8%，淡季單月營運已具以往旺季單月水準。

展望明年，家電市場在咖啡機產品持續成長、醫療新產品量產及車用氣動舒適系統滲透率持續提高下，各應用市場也將有不同的產品推出及量產，加上越南廠預計明年上半年加入生產行列，可望持續推升公司營運成長。

營收 咖啡

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