春雨前三季EPS 0.44元 第4季營運展望樂觀

春雨（2012）今（10）日召開董事會，會中通過第3季合併財務報告並公告10月自結營收。

春雨第3季合併營收為19.98億元，較第2季成長8.67%，累計前三季合併營收為57.73億元，較去年同期減少17.77%，前三季稅後淨利為1.53億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.16億元，每股純益(EPS) 0.44元。

董事長林輝政表示，上半年受到新冠肺炎疫情衝擊，國內外市場需求大幅下滑，致使營收表現不如預期，然而隨著世界各國陸續解封需求回復，營收已由谷底回升，帶動第3季合併營收較第2季成長8.65%。在獲利部分，受惠於產品組合調整得宜，雖前三季本業仍能持穩在獲利狀態，但因營收下降，營業利益亦隨之下降。其次，國際股匯市波動大，匯兌損失增加，影響整體獲利表現，累計前三季稅後淨利較去年同期減少，每股純益為0.44元。

林輝政進一步指出，第3季全球鋼鐵需求明顯復甦，推升國際鐵礦砂原料價格持續上漲，激勵國際鋼價亦同步走揚，加上中鋼第4季開出漲盤，市場預期這波漲勢可延續至明年第1季。而從公司的接單表現觀察，第3季無論是接單量與平均單價皆較第2季回升，預期第4季營收與本業獲利有機會優於第3季。

春雨同步公告2020年10月自結營收為6.6億元，累計前十月自結合併營收64.34億元，較去年同期減少17.61%。