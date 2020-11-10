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晶華集團10月營收漸入佳境 搶攻國旅商機

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

晶華（2707）10月集團合併營收為5.02億元，較9月份的4.99億元增加約0.60%，比去年同期的5.13億元、減少2.15%，主要受惠於太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂業績持續成長。累計前十個月合併收入為43.74億元，年減18.24%。

晶華指出，為搶攻入秋之後的國旅商機，台北晶華酒店攜手北投大地酒店，推出「大地共好、二泊四食雙享假期」，消費者可以超值的專案價同時入住兩間頂級飯店並享用四餐豐盛美饌，一次體驗國際都會的時尚脈動與溫泉美人湯的療癒洗禮。

若想感受優雅靜謐的城市度假勝地，台北晶華酒店的自創品牌「沐蘭Wellspring SPA」日前五度蟬聯全球SPA大獎（World SPA Award）所頒發的「台灣最佳飯店SPA首獎」，即日起亦持續推廣結合來自美國矽谷的「問止中醫」，導入運用人工智慧及大數據演算技術的漢方諮詢系統推出不同的天然芳香療程，並提供85折的驚喜優惠價，回饋給喜愛頂級芳療的貴賓。

配合將於11月28日至29日舉行的「打開台北」（Open House Taipei）活動，晶華酒店此次除對外導覽30年來從未對一般民眾開放的「總統套房」、搭配巨星之旅講座之外，也同步於即日起推出限量住房專案，內容包含入住晶華酒店兩天一夜，以及私人管家導覽總統套房專屬行程。專案另贈「北北基好玩卡」以及「Open House專屬地圖」，讓旅客在無法出國的時期，能深度探索雙北的建築、設計與文化之美。

另外，歡慶即將來臨的感恩節，客房部也規劃出「晶華郵輪式度假體驗—感恩節航程」住房專案，搭配別出心裁的感恩節典故遊戲和活動，讓入住的小小貴賓們在房客專屬的「兒童遊戲室」內歡樂學習，闔家溫馨的迎接感恩節。而仿效郵輪岸上行程規畫的「晶華食藝銀行，東京美食之旅」，目前推出兩天一夜菁華版，由日籍管家引領旅客體驗奉茶、節慶和服、築地魚市、和風壽喜燒…等涵蓋東京文化、款待與美食的旅遊精髓，銷售亦持續創下佳績與好口碑。期望能透過為各領域客層量身打造的多元住房與餐飲優惠，為第四季的營運增添動能。

晶華 感恩節

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