進口車夯！ Audi RS Q8領軍四環豪華休旅家族全員襲台

國內車市旺，消費者對於進口車接受度大增，而且需求比預期還強勁，國際大品牌積極導入新車款搶攻國內市場商機，台灣奧迪今日正式發表全新Audi RS Q8、Audi Q7，四環豪華休旅家族全員到齊強勢襲台，另外，今天也推出全能電旅Audi e-tron Sportback驚喜亮相。

台灣奧迪積極滿足國內消費者需求，今日正式發表全新Audi RS Q8、Audi Q7，迎來四環豪華休旅家族重要的產品版圖，全新Audi Q8 即日起展開預售，預售價自393萬元起。另外，Audi都市概念展間首次在台亮相，台灣奧迪擘劃未來嶄新通路佈局，打造賞車服務新體驗。

台灣奧迪自2019年起導入包括顧客導向、服務品質及在地化產品策略等三大管理方針，為品牌與通路持續帶來創新進化。近年來休旅車風潮席捲國內車市，SUV休旅車早已成為熱門購車首選。無論車身尺碼從小型都會到全尺寸豪華休旅、著重舒適性或強調高性能的自駕用車，Audi旗下休旅家族均提供相當豐富的產品組合，滿足更多消費者的購車需求。

台灣奧迪於今日同步發表全新Audi RS Q8、Audi Q7等兩款頂級豪華休旅車款，並展開Audi Q8車系的預售活動，提供消費者多元化的休旅車系購車新選擇。此外備受矚目的全能電旅Audi e-tron Sportback 也在現場驚喜亮相，象徵Audi休旅家族的首部純電車款加入產品陣列。

另外，除了依循在地化產品策略，讓Audi 休旅車家族產品陣列能夠更接地氣、滿足消費者購車需求外，對於通路發展的規劃佈局，台灣奧迪也推出全新「Audi 都市概念展間（Audi Downtown Concept）」 – 以顧客需求為優先，同時因應城市區域地狹人稠、都會區展間面臨許多受限情況下所發展出的服務型態。首創Drop Off 留車保養專送服務，車主完成預約保養後只需將車輛開至展示中心，便會由專車往返運送至服務廠進行保養，待完成後再運回展間交車給顧客，不僅節省交通往返和等待作業的寶貴時間。

國內消費者期待已久的四環豪華休旅家族最新旗艦 ， 全新Audi Q8 即日起同步展開預售，並率先導入55 TFSI quattro Sline 車型，正式公佈預售價自393萬元起，提供四環豪華休旅家族更完整的產品陣列選擇。作為品牌旗下產品定位最頂級的豪華休旅車款，全新Audi Q8 不僅開創大型LSUV新格局，結合Coupé 轎跑車流線外型與SUV強大的機能性，還搭載最新世代車艙直覺化操作介面。

其中，The new Audi RS Q8 Audi Q7正式建議售價，Audi RS Q8價格為730萬元、Audi Q7 50 TDI quattro售價369萬元；至於The new Audi Q8預售價，Audi Q8 55 TFSI quattro S line售價393萬元。