建行台北開啟防疫新生活 員工妙筆遊內蒙

新冠疫情發生迄今已超過半年，各項疫情防控措施仍未解除。疫情不僅阻斷了人們飽覽美好山河的腳步，更困住了對美好生活享受的自由。有研究指出社交隔離的孤獨感以及經濟下行的焦慮感，這些負面的心理壓力已經對健康造成一定的傷害。

往呼和浩特的經典綠皮火車。 建行台北／提供

中國建設銀行台北分行為舒緩同仁緊繃的壓力，開創疫情下另一段「新生活」篇章，日前舉辦「筆遊大好河山，共享美好生活」活動，讓員工不出門也能透過筆墨分享，神遊「大好河山」。

內蒙古博物館，現代感十足。 建行台北／提供

一篇由該行市場部經理吳政翰撰寫，關於出差北方草原之都呼和浩特的文章，生動描述內蒙古的景觀與飲食特色，文末消費可用建行電子支付結帳的場景，也讓人對建行身為中國第二大銀行，行動支付網絡綿密之事，印象深刻。以下為他的文章內容：

內蒙古餐盤色彩繽紛。建行台北/提供

古云：「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，每一次成功的差旅背後，從規劃出發時間所需要配合的航班開始，中間點對點車輛或鐵路的交通運輸，以及面對的人員和交談內容，都得如洗衣機的洗程般縝密到位，雖然歷程辛苦，但回程沉澱後再想起，都會讓我意猶未盡，又開始期待下一次探索，不斷循環著。

呼和浩特，蒙古語意為「青色的城市」，為內蒙古的經濟文化中心，它和其他城市的與眾不同之處，從交通運輸就令人印象深刻，跳脫以往常搭乘的高鐵，要抵達呼和浩特最好的交通工具就是火車了，火車上有硬臥，又分為上、中、下鋪，十分具有時代感，而沿路上窗外景色變換，讓人目不暇給，使我對於呼和浩特這座城市充滿了想像。

抵達呼和浩特後，由於時間已經中午了，所以我們一行人先前去用餐，在前往餐館的路途上，赫然發現這座城市出乎我的意料，原本一路上以為會看到一望無際的天際和偌大的草原，但卻是筆直平穩的道路和方格式的都市景觀，尤其是內蒙古博物館，十足的摩登現代化。

內蒙古的菜色一道道透著濃濃的豪邁氣息，其中最有特色的就是羊肉小籠包，其小籠包更像包子或蒸餃，和台灣一般看到的嬌小玲瓏樣貌不同，味道鮮美且麵皮有嚼勁，連我們平時不太敢吃羊肉的同事都紛紛讚好，而涮涮鍋亦是一絕，每人都有一個小鍋，湯裡加了一些香茅，增添香氣，且鍋內底部深，和蒙古族大開大闔的個性相仿，吃完後不禁想大喊「民族的就是世界的」。

每次差旅結束後我都喜歡準備個紀念品回去，尤其是星巴克的地區限定馬克杯，這次也不例外，特地在差旅結束前到店裡走了一趟，而我最喜歡在店裡使用建設銀行「龍支付」結帳，因為有滿滿的折扣優惠，離開後前往機場的路上，我們還特地繞了一下郊區的大草原，由於當時還在4月份，草原上仍是光禿禿的，有些可惜，但留有一些遺憾，也是挺美的呢！