馬光-KY前三季獲利 創歷年同期新高

馬光-KY（4139）今（10）日公佈今年前三季合併營收6.2億元，歸屬於母公司稅後淨利為4,295萬元，每股稅後純益（EPS）1.01元，獲利創歷年同期新高，且相較去年前三季虧損1,966元，每股稅後虧損0.46元，營運狀況已見明顯轉佳。馬光表示，第4季進入產業旺季，單季的營運表現將可望優於前三季。

馬光今年前三季營運成長動能強勁，主要在於天津馬光前三季營收較去年同期增加7％，而獲利較去年全年的獲利成長將近3倍，主要由於天津馬光的一般醫保門診、自費門診及慢病管理業務均創佳績。

馬光表示，今年前三季天津馬光一般門診業務較去年同期大幅成長27％，主要受惠民眾因擔憂疫情造成群聚感染，從大醫院轉診至社區診所人數明顯增加；其中高毛利的自費門診業務，包括牙科、中草藥及推拿等，自第3季起已恢復正常營運，單季門診業務年成長近2.5成；另外，在糖尿病慢病管理業務部份，則維持年增率約一成的穩健成長。公司預估隨著第4季進入門診的旺季後，天津馬光整體營運可望持續攀升，今年天津馬光整體獲利將有機會較去年呈現倍數成長。

在新加坡馬光部份，受到新冠肺炎疫情影響，新加坡於第2季度時封城二個月，導致上半年中醫門診時間明顯減少，然自第3季起已有明顯反彈。今年前三季新加坡馬光營收雖較去年同期減少13％，然前三季獲利卻已創歷年同期新高，且較去年同期大幅成長132％，主要原因在於新加坡馬光自去年起致力於提升營運體質，帶動整體獲利表現明顯改善，以及上半年新加坡政府因應疫情給予企業補助所致。

馬光進一步表示，8月份新加坡馬光甫開業的第二家中醫婦幼專科診所，於開業第一個月即達成損益平衡，由於婦幼專科的專業門檻較高，營益率亦高於一般中醫門診，中醫婦幼專科診所將會是未來的拓展重點，第三家診所已確定將於12月正式開業，公司預期中醫婦幼專科診所占營收比重持續增加下，新加坡馬光未來的獲利成長表現可望高於營收成長性。

馬光對未來營運展望持樂觀審慎態度，今年以來均保持月成長表現，整體營運開始進入第四季門診業務旺季，按往年慣例來看，第4季是全年營運表現最好的一季，加上天津馬光的雲端醫療業務可望於第4季正式展開，公司未來營運成長動能無虞。