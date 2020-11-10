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85℃海鹽咖啡韓國賣到缺貨 韓國通路業者追單25萬瓶
美食-KY（2723）旗下85℃的招牌海鹽咖啡，在韓國掀起熱潮。美食-KY表示，去年底與韓國CU超商合作開發的海鹽咖啡利樂包，今年9月18日在韓國正式上架，售價韓幣2000元（台幣約50元），上市後大受韓國消費者歡迎，10月底出貨21萬瓶，一上市超商就被搶購一空，韓國業者11月緊急追單25萬瓶，以化解供不應求的盛況。
美食-KY表示，過去韓國人來台灣旅遊，回去必推薦85℃海鹽咖啡，不只一些景點的門市都要把菜單海鹽咖啡寫成韓文，口耳相傳就連韓國的貿易商也找上85度C，希望能開發利樂包外銷韓國，經過半年研發，成功將招牌海鹽咖啡以利樂包的形式呈現，出口韓國。
這款利樂包裝的海鹽咖啡，容量300ml，灰白相間的外包裝，除了85℃的Logo，下方寫著Salt Coffee，在9月18日在韓國一萬四千多家的ＣＵ便利商店上架。韓國消費者反應熱絡，一上市就賣到缺貨。
美食-KY表示，8月第一批出口韓國8萬多瓶，反應不錯且大賣，10月底收到貿易商回饋，韓國市面上已缺貨。截至上月底，已出了六個貨櫃，總共21萬瓶，目前11月韓國再度下了25萬瓶的訂單，已正在安排生產出貨。
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