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COROLLA CROSS新神車！上市滿月累積訂單突破1萬台

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
Cross車款吸引女生車主目光，訂單有 45%女生車主，成為新一代的女生最愛車。圖／業者提供
Cross車款吸引女生車主目光，訂單有 45%女生車主，成為新一代的女生最愛車。圖／業者提供

和泰車代理的TOYOTA再度寫下國車款的新傳奇，COROLLA CROSS於10月12日正式上市後，不只吸引男士目光，最令人驚訝也是許多女生換車的首選，今天也宣布銷售再度刷新TOYOTA車款在台的銷售成績，上市滿月時全台累積超過1萬張訂單，突破過去自家RAV4及ALTIS的紀錄，創造TOYOTA第3款神車。

COROLLA CROSS以3521台的領牌數搶下10月總市場單一車款銷售冠軍，與同牌的RAV4及ALTIS一舉囊括總市場銷量前三名車款，今天再傳佳音，上市滿月時全台累積超過1萬張訂單，成為新一代的人氣最旺的銷售神車。休閒生活方式改變，國內民眾買車傾向一車抵兩車概念正興起，最近在街上就可以看到滿坑滿谷的SUV，和泰車聽到國內消費者的需求，今年10月導入TOYOTA Cross車款，已經喊出明年年賣4萬

和泰車代理的TOYOTA可以說是國內最了解國消費者需求業者的汽車業者，今年前10月銷售台數已經突破10萬台，遙遙領先其他品牌，國內車市喜歡休旅車，和泰車自日本進口RAV4，讓進口車銷售不斷攀升，也寫下進口休旅車銷售傳奇；考量消費者購買能力，也聽到消費者心聲，全新COROLLA CROSS在外觀、空間、安全配備及動力，最重要價格跟RAV4有很大的區隔，滿足各年齡層消費族群需求，推出後果然吸引觀望買盤進場搶車。

近年來和泰車代理的TOYOTA不斷的引入各種車款都吸引不同客群目光，雖然國內轎車市場不好，然而ALTIS車款在休旅車當道的市場需求下，ALITS依舊吸引喜歡轎車的族群，座穩國內車市的銷售第一名的汽車。

汽車達人指出，這次COROLLA能寫下銷售傳奇，主要是車身大小剛好，又搭配絕佳後行李箱大空間，車身外觀設計、TSS(Toyota Safety Sense)安全系統與7SRS氣囊之完善主被動安全配備，都非常吸受家庭族群喜愛；另外也深受女性車主喜愛，女性車主銷售占比已達42%。

COROLLA CROSS上市滿月全台累積超過1萬張訂單，突破過去自家RAV4及ALTIS的紀錄。記者黃淑惠／攝影
COROLLA CROSS上市滿月全台累積超過1萬張訂單，突破過去自家RAV4及ALTIS的紀錄。記者黃淑惠／攝影

和泰車 車市

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