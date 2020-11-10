美妝客戶衝刺拉貨 太和-KY10月營收1.16億元

全球化妝品製造廠太和-KY（4136）10月合併營收達1.16億元，受惠旗下多款彩妝爆紅品、聖誕彩妝限定禮盒出貨暢旺，帶動公司10月營收較去年同期大幅成長25.71％；累計2020年1至10月合併營收達8.74億元，功能性貨幣年增率表現一舉由負轉正、達4％。

太和-KY表示，10月雖適逢中國十一長假、工作天數較少，致使單月營收表現較上月減緩，但在主要美妝品牌客戶為迎接雙十一購物旺季以及衝刺今年底前銷售業績表現下，加大針對公司旗下包括小奥汀，colorkey，Mrsimba，花知曉，橘朵等品牌等相關彩妝爆紅品、彩妝限定禮盒的拉貨力道，挹注公司10月營收來自內銷市場業績明顯年增 13.6％貢獻，不僅創造太和-KY在今年疫情困境中一舉逆轉累計前10月美金營收呈年增4％的表現，更推進上海廠整體產能發揮規模經濟效益，增添太和-KY今年下半年營運有機會較2019年逆市成長遞出虧轉盈的優異佳績！

觀察阿里足跡近期報導中指出，今年天貓雙11首輪售賣期開場首小時(0時至1時)，不少商品已擠身「爆款」之列，其中美妝用品成為佔據10大商品銷售排行榜的大贏家。太和-KY身為站在彩妝市場第一線流行趨勢的ODM廠並指出，隨著顏值經濟的發展，美妝產品已悄然成為女性的剛需，單從口紅產品來看，訴求保濕、紅潤等特性，而具體銷售業績也明顯反映在公司出貨上，太和KY將持續不斷創開發更多專利專有配方和工藝美妝新商品，有望隨著中國疫後市場強勁復甦的經濟龐大市場需求成長推動下，創造公司持續保持持續快速成長的訂單能見度。

展望2020年下半年，太和-KY看好內外銷美妝客戶疫情之後的拉貨力道增溫，將對下半年營收注入強勁的成長活水，有助精進整體營運表現逆轉勝！目前除了部分歐美客戶聖誕節限定彩妝禮盒的訂單加緊出貨外，中國本土品牌客戶也積極於雙11和雙12購物節前後備貨，整體在手訂單已見明年第一季，太和-KY亦持續爭取疫情之後市場新鋭品牌新客戶訂單，以及強化既有主要內外銷彩妝品牌客戶，和-KY有信心藉由『新爆品』不斷成功的推出後，並在今年第四季與2021年市場銷售大幅增長的成果下，推進公司營運規模持續擴大；另一方面，公司近日董事會決議通過擬透過持股100％之大陸孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司於大陸安徽省六安市設立子公司，在當地政府積極給予優惠招商補助的延攬下，太和-KY已在佈局2021年前進設廠擴增護膚類和彩妝類的産線，並將部分內銷和外銷客戶2021年訂單轉移至六安廠生產出貨，進而憑藉著具競爭力的地區成本優化產品毛利表現，搶攻未來國際和中國市場高速成長的剛性需求商機。