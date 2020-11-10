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羅麗芬-KY營運走出谷底 第三季獲利季增58.9％

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導
圖為羅麗芬創辦人羅麗芬。記者徐兆玄攝影／報系資料照
圖為羅麗芬創辦人羅麗芬。記者徐兆玄攝影／報系資料照

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）(9)日公告第3季營收2.12億元，較上季成長27.5％，營收規模回升，獲利增加的速度也加快，稅後純益2,519萬元，較上季成長58.9％；累計前三季營收4.91億元，稅後純益3,960萬元，每股稅後純益(EPS)0.84元。

羅麗芬表示，中國大陸疫情已獲得控制，美容院進店率回到8成以上，旗下三大面部品牌葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲銷售回升，新零售品牌《伊姿佰EasyBio》正在擴張期，科技養生品牌《綺易康》的滲透率持續提高，公司單月營收自7月起已連續4個月走升，10月營收8,026萬元，再較9月成長3.1％，並較去年同期成長27.3％。

面對新冠肺炎疫情，羅麗芬加速線上/線下整合布局，隨著疫情趨緩，線下美容院進店率回升，公司營運已走出谷底。線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》是公司從專業線跨入日化線的重要決策，今年處於宣傳擴張期，前期品牌營運成本較高，也投入相關的行銷費用，公司前三季平均毛利率64％，略低於去年同期。

羅麗芬表示，公司在疫情期間積極進行原有品牌線上銷售渠道以及新品牌的銷售布局，穩固消費者忠誠度之外，亦吸引新的消費族群，如今疫情趨緩，先前的布局策略也開始收到成果。最近一次於10月在湖州舉辦的招商大會，吸引1,100位以上美容院店主，不僅較7月招商會的參與人數成長，更是回到往年的水準，會中的簽單量優於預期，業績將於第四季陸續顯現。此外，《伊姿佰EasyBio》定位平價產品，主打無齡、水潤，客層擴至美容院客人之外的族群，至9月底累計註冊會員已接近60萬人。

展望旗下品牌發展，在線下美容院進店率恢復往常之後，加上線上消費成長，明年三大面部品牌的銷售額可望回到疫情前水準。科技養生品牌《綺易康》將在全中國逾4,000家美容院通路推廣；《伊姿佰EasyBio》持續強化品牌知名度，累積線上會員數，《綺易康》與《伊姿佰EasyBio》將為公司未來重要成長動能，可望為明年整體營收分別貢獻5％及10%以上。

疫情 營收

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