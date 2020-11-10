疫情籠罩！平均年薪64.1萬 醫療、營建業逆風成長

104人資學院今（10）日發布最新出版的「2020~2021《薪酬福利調查報告》」，調查顯示，在疫情壟罩下2020年平均年薪總額64.1萬，雖為5年新高，但只比去年增加5,000元，僅年增0.7%，已連續3年停滯，且雖年薪總額微幅上升，但整體調薪卻首度跌破3%，為2.9%，創5年新低。

但，因為疫情關係，此次調查發現，公共衛生、生物專業研究人員（疫苗研發）都因疫情而成熱門職缺，學士及碩士新鮮人薪資第一名都是醫療專業技術人員。其中，學士起薪可達35,929元，碩士起薪則上衝41,914元，大幅成長7%。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，「月本薪」屬於相對穩定的薪資項目，但今年受到疫情的影響，部分產業的月本薪鬆動，降幅最大的是住宿業負14.5%，其次是倉儲運輸業、以及電腦消費性電自製造業；反之，升幅較大的是民生消費製造業14.6%、金融投顧業10.4%、以及醫療服務業7.5%。

此外，醫療服務業也因防疫用品銷量大增，變動獎金大幅成長77.8%。以國內第一家上櫃的醫療用品零售通路公司杏一醫療為例，最近兩年平均調薪高達7.19%。

杏一醫療執行副總經理魏子文說，因應門市持續擴張，除正職人員外，兼職人員今年調薪幅度也有5.03%。大台北地區起薪，門市銷售人員學士可達30,800元，每月還有額外的業績獎金與門市營運利潤分紅，整體薪資高於業界水平且穩健成長。

除了醫療服務業夯外，該份調查也顯示藍灰領的薪資表現不俗，甚至大勝白領。根據104人力銀行的資料顯示，6種藍灰領職缺年薪總額高於全體平均，其中4個與營建相關，分別是營建主管、工地監工主任、營造工程師、水電工程師，反映近期房地產火熱，甚至引來央行示警房市泡沫，而104人力銀行11月線上工作數，營建相關產業增幅更達41%。

此外，104人力銀行最新資料更顯示，藍灰領當中，營建主管年薪107.2萬高居榜首，同為主管職，已超越業務主管、產品企劃主管、mis網管主管、財會主管、人資主管、行銷企劃主管、以及品牌公關等主管。

整體分析，104人力銀行指出，企業需求量最大的前五大職缺，因疫情影響程度、以及消費型態改變而有兩極反應。電商普及壓縮電話行銷人員的業績，電銷人員年薪總額大降27%。另，身處疫情重災區的餐飲類相關，如西點糕點師、中餐、西餐廚師2020年薪皆為負成長。至於逆風成長的則有常年缺才的資訊軟體系統類人員，以及藍灰領操作、技術、維修類人員。

104人力銀行表示，今日發佈的「2020~2021《台灣地區薪資福利調查報告》」，今年參與調查的企業家數，以及提供的職缺薪資同創5年來最多。產業別分布：傳統製造業佔27%、電子製造業佔25%、知識密集服務業佔24%、一般服務業佔23%。