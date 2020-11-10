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金門酒糟牛教父薛承琛痛失經營權 今登報說明

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
有30年歷史的良金牧場爆出經營權易主，引起地方熱議，是否衝擊公司在牛肉乾市場的龍頭地位，值得關注。記者蔡家蓁／攝影
有30年歷史的良金牧場爆出經營權易主，引起地方熱議，是否衝擊公司在牛肉乾市場的龍頭地位，值得關注。記者蔡家蓁／攝影

「良金牧場」傳出分家原總經理薛承琛與企劃經理薛柔辰父女退出經營，由股東許清時兒子許金城接任總經理，消息傳出後，震驚地方。

薛承琛今天也在金門日報刊登斗大的「感恩致謝函」，向外界說明此事。

薛承琛以他的小名「圓頭」跟鄉親們說，他從今年10月1日起完全退出良金實業有限公司及良金牧場的一切。這30年一路走來感謝金門鄉親、各界長官、廠商工作伙伴的提攜愛護支持，才成就今日的良金，承琛（圓頭）的一切。這分恩情承琛（圓頭） 銘記在心 ，感念在心頭。

他強調， 一路走來 盡心盡力， 全心投入金門養牛， 酒糟處理，牛肉產品開發應用。也許是驟然緣盡，在經營邁入30年之際，樹大分枝公司拆夥 ，股東分家我秉持三不傷原則：「不傷公司品牌、不傷同事伙伴、股東不互相傷害」，承琛（圓頭）尊重股東的決定與選擇，離開「良金」雖有不捨，卻無遺憾。

薛承琛提及，對金門酒糟養牛產業與農民的照顧及家鄉的愛護，他還是孜孜在念，不會因為個人事業的停滯，輕言放棄， 秉持30年打拼的精神繼續努力， 之前他經營一家牧場，今後他會經營金門縣大牧場，和金門農牧夥伴一起打拼。

據了解，易主決定發生在今年9月29日股東會上，雙方議定良金牧場的品牌、店面、土地等相關資產由薛承琛分割成兩分，再由許清時優先選擇，由於先前許釋放不想要良金品牌訊息，但許最後卻選擇留下品牌的那一份資產，讓薛承琛當場呆住。

失去這個曾經有人出資一億元購買的品牌後。薛承琛頗為感慨，他已打算另起爐灶開創另一品牌，希望再創酒槽牛風光。

良金牧場新任總經理許金城受訪表示，此次經營權不是易主，只是「改組」。他說，良金一直是兩個股東組成的合夥公司，沒改組前是合夥公司、股權一人一半，他父親是掛名董事長，薛承琛掛名總經理，他父親個性低調、主內，薛主外。9月29日公司股東會議，股權已完成交接，所有員工權益沒受影響，他原就在公司任職，交接並沒有陣痛期，無縫接軌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「良金牧場」前總經理薛承琛今天在金門日報刊登感恩致謝函，強調會重新在出發。記者蔡家蓁／
「良金牧場」前總經理薛承琛今天在金門日報刊登感恩致謝函，強調會重新在出發。記者蔡家蓁／
經營超過30年的良金牧場，近日傳出經營權易主，良金前總經理薛承琛（中），已經完全退出公司。圖／薛承琛提供
經營超過30年的良金牧場，近日傳出經營權易主，良金前總經理薛承琛（中），已經完全退出公司。圖／薛承琛提供

股東會 金門 牧場

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