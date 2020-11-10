年終獎金大縮水！ 調查：平均0.94個月創5年新低

今年第一份「年終獎金」調查出爐！根據yes123求職網今（10）日公布的「年終獎金期望與職場考績調查」結果發現，截至目前為止，已經確定會發年終的企業僅64%，不僅明顯低於去年的71.7%，且比例創5年以來新低。顯見，受到新冠肺炎疫情影響，今年上班族的年終獎金也大縮水。

且在年終獎金的「期望值」上，平均預估僅能拿到0.94個月，與去年調查的1.08個月相比，縮水0.14個月，也就是大約少了4.2天，「期望值」同樣創下5年以來的新低，但略多於2015年的0.91個月，仍優於金融海嘯時期(2009年)的0.75個月。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，「新冠肺炎疫情」持續衝擊內外銷產業，特別是受害重災區的觀光業、航空業、餐飲業，從業人員的年終獎金數字，恐怕今年都不會太樂觀；至於出口導向的企業，必須觀察接下來到農曆年前，是否有轉單或急單加持，年終金額才有反彈的機會。

楊宗斌並預估，即使部分保持獲利的業者，也有可能選擇「保留盈餘」，緊縮發獎金與舉辦尾牙的開銷，藉此度過未來景氣仍不明朗的明年。所幸整體而言，推估年終獎金發放狀況，應該不會比金融海嘯時期慘烈。

此外，考績也攸關年終獎金的多寡。但，眼看距離年終只剩下1個多月，2020年即將結束，如何搶救或拉抬自己的考績呢？楊宗斌建議上班族，必須設法增加一些「印象分數」，可採取以下這些步驟。

首先「搶公事做」，積極參與公司專案，甚至主動要求額外的工作量；接著「展現本職學能的專業度」，處理公務時，適時發揮第二專長，如果沒有特殊技能，可以利用下班時間進修新職能，而且不僅要廣，還要精。最後，則是「檢視各項績效達成率」，整理過去一年以來的工作成果，不論大小事，只要是對企業帶來正面效益的，例如成本下降，或者業績提升，對形象有幫助的，一旦上司啟動考核機制，馬上就能拿出較亮眼的「成績單」。

不過，楊宗斌同時也提醒雇主與主管，考評機制有其「侷限性」，上司很難記得所有員工從年初到年尾的表現，因此在打考績時，容易產生「近因效應」：也就是近期印象通常最強烈，卻可能沖淡員工在此之前表現好或壞的印象，導致評比結果失真。畢竟不少人會刻意在接近年底前，突然力求表現，希望追趕上半年落後的績效，因此上司們盡量要求自己客觀考核，針對員工12個月的整體表現，公正給出一個總分。

上述「年終獎金期望與職場考績調查」，是由yes123求職網於2020年10月22日到11月2日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲（含）以上、已畢業或役畢（免役）會員，且目前在職的正職人員，有一年以上工作經驗，有效問卷共1,152份，信心水準為95%，誤差值為正負2.89%。至於企業有效問卷共889份，信心水準為95%，誤差值為正負3.29%。