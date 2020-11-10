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沛波前10月營收25.27億元 創歷年同期新高
沛波鋼鐵（6248）公告10月自結營收為2.51億元，較9月微增2.6%，較去年同期略減6.5%；累計今年前十月營收為25.27億元，創歷史同期新高，年成長3.46%。
沛波表示， 10月因假期多致使出貨天數減少，影響單月營收表現，較去年同期相比略微減少，然而進入產業旺季且需求強勁，故較9月微幅成長2.58%，維持正常水準。
總經理葉俊良表示，受美中貿易戰升溫及新冠疫情影響，全球產業供應鏈重新布局，不少台商選擇將產能、總部移回台灣，這股回流資金帶動對廠（商）辦、土地等需求大增，加上台灣疫情相對穩定，配合超低利率環境，房市遞延性買盤持續出籠，無論是自住需求或長期置產考量，皆激勵鋼筋需求維持升勢，再加上近期廢鋼及鋼筋價格雙雙大漲，更有助提升沛波的營運表現。傳統上從第4季起到農曆年前是營建工地趕工旺季，因此，公司對營收與獲利展望持樂觀看法。
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