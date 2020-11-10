快訊

美股大漲 千億美元富豪俱樂部「破紀錄首見5大亨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沛波前10月營收25.27億元 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
沛波國際董事長蔡玉葉。圖／沛波國際提供
沛波國際董事長蔡玉葉。圖／沛波國際提供

沛波鋼鐵（6248）公告10月自結營收為2.51億元，較9月微增2.6%，較去年同期略減6.5%；累計今年前十月營收為25.27億元，創歷史同期新高，年成長3.46%。

沛波表示， 10月因假期多致使出貨天數減少，影響單月營收表現，較去年同期相比略微減少，然而進入產業旺季且需求強勁，故較9月微幅成長2.58%，維持正常水準。

總經理葉俊良表示，受美中貿易戰升溫及新冠疫情影響，全球產業供應鏈重新布局，不少台商選擇將產能、總部移回台灣，這股回流資金帶動對廠（商）辦、土地等需求大增，加上台灣疫情相對穩定，配合超低利率環境，房市遞延性買盤持續出籠，無論是自住需求或長期置產考量，皆激勵鋼筋需求維持升勢，再加上近期廢鋼及鋼筋價格雙雙大漲，更有助提升沛波的營運表現。傳統上從第4季起到農曆年前是營建工地趕工旺季，因此，公司對營收與獲利展望持樂觀看法。

營收 疫情

延伸閱讀

蘋果聚光 10月出口創新高

第一次！仁寶10月營收 衝千億

公股金控10月獲利 亮眼

台達電10月業績 寫歷史次高

相關新聞

年終獎金大縮水！ 調查：平均0.94個月創5年新低

今年第一份「年終獎金」調查出爐！根據yes123求職網今（10）日公布的「年終獎金期望與職場考績調查」結果發現，截至目前...

沛波前10月營收25.27億元 創歷年同期新高

沛波鋼鐵（6248）公告10月自結營收為2.51億元，較9月微增2.6%，較去年同期略減6.5%；累計今年前十月營收為2...

能源論壇／三縣市首長 分享節能治理

經濟日報將於11月11日舉辦「2020能源願景高峰論壇-綠能2.0 經濟新引擎」，將邀請新北市長侯友宜、新竹市長林智堅、...

政經私房話／李長庚追劇 活用經典台詞

以金融業為背景的日劇「半澤直樹」第二季已完結，吸引許多金融機構高層集集追。國泰金控總經理李長庚就是半澤直樹忠實觀眾之一，...

全家營收報捷 寫兩個新高

全家公布10月營收達73.1億元，年增6.6%；今年前十月累計營收709.5億元，年增10%，雙雙創下歷史同期新高。

伸仁口罩耳帶 國家隊採用

伸仁紡織董事長白璨榮宣布，伸仁已正式投入量產口罩耳帶，標榜戴起來彈力舒適、線徑穩定、時尚客製，目前已有多家口罩國家隊採用...

中裕新冠藥 向美申請補助

中裕新藥董事長兼執行長張念原昨（9）日表示，與何大一合作的新冠肺炎抗體新藥TMB-200，已向美國生物醫學高階研究和發展...

中裕董座看疫情…明年底好轉

全球新冠肺炎情入秋以來感染人數激增，各國都對疫苗發展寄予厚望。中裕新藥董事長兼執行長張念原昨（9）日表示，若新冠疫苗順利...

投資新浪潮論壇／卡位5G ETF 掌握在地商機

5G建設如火如荼進行，5G投資更是現階段市場目光所在，國泰投信總經理張雍川指出，5G不僅會改變人們的工作娛樂、生活型態、...

投資新浪潮論壇／陳威良：iPhone 12帶旺產業

永誠國際投顧投資總監陳威良常被問到什麼是明星產業，「以前沒有，現在有，未來會更多！就是明星產業。」2018年就傳出5G建...

投資新浪潮論壇／蘇鼎宇：國泰商品三特色

首支聚焦台廠5G題材的ETF即將上市，國泰投信看好5G投資機會，推出正港台灣國家隊的5G ETF。國泰台灣5G+ ETF...

投資新浪潮論壇／李柏鋒：先挑賣鏟子族群

ETF是全球投資熱門商品之一，邁向5G時代時，該如何挑選ETF商品進行5G投資？台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒表示，運用...

熱門新聞

仁寶驚爆內部電腦系統中毒

蘋果發現和碩僱工違規行為 暫停與和碩的新業務

比勞保勞退破產更慘的事 專家：別讓退休金低於貧窮線

劉炯朗逝世 聯電：沒有補選董事計畫、明年全面改選

蘋果喊卡業務 和碩：全力滿足法令需求 既有業務不影響

面板缺貨 破天荒暫停報價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。