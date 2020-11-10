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能源論壇／三縣市首長 分享節能治理

經濟日報 / 記者李珣瑛吳秉鍇／綜合報導

經濟日報將於11月11日舉辦「2020能源願景高峰論壇-綠能2.0 經濟新引擎」，將邀請新北市長侯友宜、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安共同出席座談，分享地方節能治理之道。

2020能源願景高峰論壇邀請多位產、官、學界多位重量級人士，共同探討台灣綠能新趨勢，前瞻未來減碳與綠色商機。本論壇由經濟部能源局、台電、工研院、永豐餘、哥本哈根基礎建設基金共同協辦。

新北市長侯友宜表示，新北市身為地球村的一員，思考氣候變遷下「減緩」與「調適」議題，並以創新政策鼓勵全體市民共同參與。新北市制訂溫室氣體減量目標：2030年使溫室氣體排放量回到2005年的水準再減25％；2050年使溫室氣體排放量回到2005年水準再減50％。

新北市訂定2023年將邁向無煤城市，要求工業將不再以燃煤方式產生能源，率全國之先。另2019年完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及2022年將完成「燃煤汽電共生機組退場」等三項關鍵政策，獲國際組織「脫煤者聯盟」肯定並成為聯盟會員。

新竹市長林智堅表示，新竹市府以環境永續發展作為施政目標，以生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活及永續經營六大面向為主軸，推動低碳永續城市。在城市目標與產業發展間，市府責無旁貸擔任領頭羊角色，推動各項建設及產業發展，並建構產業間的綠色供應鏈夥伴關係。

林智堅舉例，新竹市29所市立中小學、11處公有機關房地都在屋頂設置太陽能光電，設置比率達74%，獲教育部肯定。去年總發電量894萬度，省碳量超過12座大安森林公園。在節能具體成效，新竹市市管公有房地太陽光電發電系統，每年產電達4,000萬度。

屏東縣長潘孟安上任以來，即大力推動綠電政策，截至今年9月為止，屏東縣再生能源併網容量已達506MW，並有多項全國首創綠能亮點，例如在2016年成立「綠能專案推動辦公室」單一窗口，有效提校提升送審件效率；並與合作金庫銀行啟動「屏東縣綠能貸款專案」，同年完成第一座浮動型光電「大武丁滯洪池」，為浮動型光電爭取躉售費率。

2017年，引資元晶於屏東設置全台最大太陽能模組廠，建構完整太陽光電產業鏈；2018年，與國產署合作，活化啟動「高樹光電示範區」盜採砂石坑回填地、完成1.5公里帶狀光電堤防。

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