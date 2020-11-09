德麥今年前三季EPS為11.65元 賺超過一個股本

全台最大的烘焙原料進口商德麥（1264）9日公布前三季獲利，累計營收31.2億元，稅後純益3.92億元，和去年同期3.48億元相比，年增12.6%，每股純益（EPS）11.65元，賺超過一個股本，獲利和EPS皆創歷史同期新高，可說已完全擺脫疫情影響，台灣市場更是主要成長動能。

德麥今年第3季營收12.1億元，稅後純益1.62億元，和去年同期1.17億元相比，年增38.4%，每股純益4.83元，獲利和EPS同樣創歷史同期新高；德麥主管表示，以原幣來看各市場成長率，台灣成長近26%，中國大陸成長12%，馬來西亞成長32.9%，香港成長24.5%。

其中馬來西亞成長率最高，是因競爭對手缺貨，出現轉單效應，加上三大客戶有新品上線，都帶動業績增長；另外，則是因疫情持續，大家宅在家做麵包，讓原料需求大幅提升。

德麥總經理吳文欽日前接受本報詢問，談今年展望時表示，德麥去年開始佈局冷飲市場，如奶蓋、巧克力都能運用德麥產品，且今年合作案子愈來愈多，未來當成發展重點之一。

以今年上半年來看，德麥台灣市場業績占62.2%，大陸市場營收占約28.4%，再來則是馬來西亞占5.5%，香港則占3.8%；德麥今年上半年業績，營收為19.1億元，稅後純益2.29億元，年減0.8%，每股純益為6.82元。

台灣市場方面，餐飲、飯店和伴手禮上半年都受疫情影響，街邊名店反而表現亮眼。而大陸已接下大客戶，下半年有望比去年同期佳，他對今年整體表現樂觀。