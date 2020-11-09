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處分大南港營運大躍進 國揚再獵地擬建廠辦

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

國揚實業（2505）今（8）日公佈第3季財報，受惠於上半年大南港案處分利益，前3季稅後純益47.63億元，每股稅後純益達6.84元。另外，國揚今日也公告指出，已取得內湖區舊宗段三筆土地，總交易金額達21.01億元，國揚佔50%，未來擬開發為廠辦出售。

國揚昨日公告指出，董事會決議通過取得內湖舊宗段三筆土地，面積約1500坪，總交易金額為21.01億元，每坪140萬元，國揚佔50%，另外50%為其他五家公司，其中四家為國揚相關人，據悉，該土地周邊還有小部分待整合，未來將共同開發。

國揚發言人王正怡表示，由於近年台北市辦公室公不應求，國揚看好這波辦公室的強勁需求，決議取得內湖土地擬興建商辦出售，但具體規劃尚未確定，推案進度也未定，不過這已是國揚近年的第3個廠辦案。

國揚近年瞄準廠辦市場，除了近日在內湖獵地擬建廠辦外，目前正在興建中的廠辦「國揚矽谷」也近完銷，預計明年將能完工入帳。至於同樣預計明年入帳的，還有即將完工認列的「早安國揚」，兩案將是明年營收認列的重點。

此外，國揚昨日也公告，減資最後基準日為12月26日，但因適逢例假日，故現場過戶提前至109年12月25日，預計明年1月4日將換發新股。

財報 建商

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