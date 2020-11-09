冠德前3季EPS2.43元 寫六年同期新高

冠德（2520）今（9）日公布財報，累計前3季合併營收137.72億元，稅後純益11.96億元，每股稅後純益2.43元，創六年來同期新高。主要受惠於成屋銷售，預計第4季還有三案有機會完工入帳，營運將持續大幅跳躍。

冠德建設上半年在「青璞匯」持續交屋入帳，加上「冠德信義」、「冠德微山丘」兩大成屋案持續在線銷售貢獻，推升公司上半年稅後純益達7.86億元、年增2.4倍，而第3季同樣在「青璞匯」、「冠德微山丘」等成屋案銷售下，業績穩定成長。

今年前3季合併營收137.72億元，稅後純益11.96億元，相較於去年同期的4.94億元，大幅成長142%，每股稅後純益來到2.43元，是六年來同期新高紀錄。

此外，冠德今年除了「青璞匯」外，即將完工的「泰極」、「泰景」與「創新殿」皆已取得使照，預計能再第4季交屋入帳。法人指出，包括總銷約20億元的「泰景」，總銷60億元的「泰景」以及總銷80億元的「創新殿」將完工，按照銷售成數來看，這三大案完工入帳將是第4季的營運重點。冠德今日收在35.9元，上漲1.1元。