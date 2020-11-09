寒舍Q3每股虧0.27元 比Q2虧損少

寒舍（2739）今（9）日召開董事會，通過2020年第3季合併總營收為7.52億元，稅後淨損3042萬元，每股稅後虧損0.27元，比去年同期虧損0.24元，僅減少12.5%。主要係因受到新冠疫情及邊境管制的影響，台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店無國際境外的商務旅客，第3季客房營收為2億元，比去年同期的新台幣4.15億元，減少51.78%。

受惠於暑期的國旅觀光需求旺盛，以及聚會用餐的人潮變多，加上振興券加持，帶動營運回溫，虧損較第2季減少，2020年第3季合併營收，比第2季4.59億元增加63.96%；稅後淨損比第2季7700萬元少，EPS稅後每股比第2季的每股虧損0.7元、減少新台幣0.43元。

累計前三季合併營收19.39億元，比去年同期減少40.20%，稅後淨損為新台幣3.02億元，比去年同期的減少4339.88%，每股稅後虧損2.71元，比去年同期每股新台幣0.06元、減少新台幣2.77元。

寒舍表示，受到疫情衝擊，營收表現不若往年，但是隨著疫情趨緩下，外出旅遊與用餐的人潮回穩，加上受惠於暑期國旅大爆發，使寒舍餐旅2020年第3季比第2季業績回穩。

礁溪寒沐酒店7月與8月為搶暑假親子住房商機，攜手任天堂打造瑪利歐兄弟主題房，整體住房率高達9成，比去年同期成長2成。暑假過後，天氣轉涼溫泉飯店的人氣依然不減，再搭配「安心旅遊補助」與振興券的加持，9月住房率維持約8成，表現亮眼。另外，餐飲效益顯現也讓第3季的營收大幅回升。

後疫情時代，各餐廳推出眾多餐飲優惠，訂席量皆已回穩，加上集團的請客樓、辰園及寒舍食譜皆榮獲《臺北臺中米其林指南 2020》的佳績，每逢假日訂席幾乎全滿。同時，精緻單點的餐廳始推出吃到飽活動更是掀起一波話題，像是SUKHOTHAI「THAI 豐富」、辰園「午間限定．暢饗港點」與寒舍食譜「暢饗米其林」，吃到飽活動好評不斷，餐餐客滿。