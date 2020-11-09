台驊10月合併營收14.48億元 年增39.79%、月增3.54%

台驊（2636）10月分合併營收為14.48億元，年增39.79%、月增3.54%，累積前十月合併營收為117.35億，年增26.22%。台驊長期布局已經打下來的良好客戶基礎，在這種最混亂的市場中，台驊團隊實力完全發揮功效，所以持續看好第4季的營運表現。

台驊受惠於居家辦公、防疫物資、跨境電商及企業庫存補貨潮，貨物出口至歐美地區需求依然強勁，再加上缺櫃缺艙問題未解，長程線運價仍維持在高檔，海運業務十月分營收再創單月新高，達8.96億元，年增率57.63%，較上月增長4.42%。

法人指出，今年海運市場淡季不淡，使得台驊第4季營收、獲利有想像空間，尤其，市場一直處於供需狀態緊俏，各家業者早就依客戶需求，加收各種服務費用，且航商缺櫃持續，這時候貨攬業者就扮演很重要的角色，台驊團隊能想辦法跨越千山萬水把客戶的貨運到另一端客戶的手中，全球海空陸聯運的競爭力完全浮現。