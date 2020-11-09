大魯閣贈回饋抵用金 邀股東下載APP到館體驗

大魯閣（1432）9日宣布，將首度提供每一位股東回饋抵用金，向今年9月9日減資當天最後交易日前的股東，發出邀請函，請股東到大魯閣旗下的棒壘球打擊場、保齡球、卡丁車、健身房、滑輪場、遊戲愛樂園進行體驗，以感謝股東長期支持。

大魯閣表示，公司透過「大魯閣集團APP」，提供股東回饋抵用金，可體驗於全國10家大魯閣棒壘球打擊場、4家保齡球館、2間健身房、桃園的大魯閣卡丁車場、16家遊戲愛樂園及台中的打卡熱點ROLLER 186滑輪場。凡於9月9日持大魯閣股票的股東，可透過下載大魯閣集團APP線上領取使用。

大魯閣實業淨值已回到10元以上，近期將可恢復信用交易。10月28日臨時股東會也通過以資本公積配發3億元，每股配發4元，11月22日為除息基準日，12月4日為現金股利發放日。

大魯閣實業自去年起積極整理整頓旗下事業體，並透過財務架構的持續調整，目前已逐步完成。經營績效也逐步展現。7月每股純益0.093元，8月每股純益0.053元，9月認列賽道樂園處分獲利，單月每股盈餘達0.827元。