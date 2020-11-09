華城處分武漢華城100%股權 明年認列處分獲利3億
華城電機（1519）今公告處分出售持有中國武漢華城100%股權，以總價1.2億人民幣或等值外幣賣給中嘉合泰置業。華城表示，由於政策遷址因素，公司決議將武漢華城100%股權售出，全案預計2021年7月31日前完成價款支付後，即辦理股權移轉。
華城指出，該案處分收益預計2021年認列，處分利益約新台幣3億元。該股權交易案實際合約收購基準日為明年7月31日。
華城電機是國內首家成功打入電動車充電設備供應鏈的重電廠商，華城指出，公司目前已從充電設備製造商，再延伸成為充電服務營運商，今年8月底旗下充電站品牌EVALUE已在台北市內湖啟動首座電動車充電旗艦站，並同步在全國各地布局營運站點，目前已經在科學園區、購物中心、飯店及高爾夫球場等設置充電合作站。
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