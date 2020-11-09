和勤Q3每股稅後0.48元 營業利益、營益率雙創單季新高

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）今（9）日公布第3季合併財報，合併營收6.27億元、年增25.4%，為近兩年單季營收新高，歸屬母公司稅後淨利3,873萬元、年增2,582%，每股稅後純益為0.48元。

和勤累計前三季營收16.06億元、年增9.3%，歸屬母公司稅後淨利9,557萬元、年增10,723.4%，每股稅後純益1.19元。和勤表示，在產品組合持續優化帶動下，第3季毛利率23.23%是2017年以來的單季最高；公司有效降低營運成本，本業獲利能力大幅提升，第3季營業利益8,088萬元、營益率12.89%，雙創單季歷史新高。

面對新台幣匯率急升，公司採自然避險，第3季認列匯損1,265萬元，使得歸屬母公司稅後淨利3873萬元，略低於上季表現，但與去年同期相較仍大幅成長。

和勤指出，去年大陸推環保新規影響新車銷售，公司順勢進行產線整改，費用較高致去年前三季獲利基期較低，而近年持續進行營運改善、策略接單政策，效益在今年明顯展現，讓和勤在面對新冠疫情衝擊下，仍可繳出亮眼成績。

和勤強調，公司的變速箱、門鎖、發動機、座椅、煞車系列等產品，主要供應中國大陸合資品牌車廠，七成以上為獨供。在落實策略接單政策後，產品結構逐步優化，毛利率連續五季走高，今年第3季毛利率23.23%，較去年同期提高9個百分點。隨著低毛利產品陸續結束出貨，預期第4季毛利率還會向上攀升。

和勤表示，美系電動車大廠今年新增全球獨供零件，除隨著電動車大廠出貨量增加，又有新增品項的成長，此外，公司與電動車大廠合作持續擴大，新的合作案已準備量產。在硬碟零件方面，和勤有七成以上產品為高階雲端伺服器，面對硬碟（HDD）產業下滑的衝擊不大，且雲端伺服器硬碟在5G時代有逆勢成長的空間。

和勤的兩岸擴產計畫也持續進行中，包括台灣全興廠與嘉興和新廠第五車間擴產，預計年底前完成搬遷稼動，明年逐步進入量產，預期對公司營運成長將有明顯貢獻。