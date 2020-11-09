快訊

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」！醫護驚險搶救影片曝

出貨淡季加上貨櫃不足 鈺齊10月營收6.16億年減35.3%

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）今（9）日自結10月合併營收6.16億元、年減35.3%，主要因為正值季節交替的出貨淡季，加上近期貨櫃嚴重不足而影響出口時程安排；累計前十月合併營收89.82億元、年減約13%。

不過，鈺齊強調，隨著時序開始進入2021年春夏季鞋款拉貨期，預期產銷落差因素將會趨緩。鈺齊表示，基於產業特性及季節因素，單月營收波動較大，尤其9月、10月正值秋冬季鞋款與春夏季鞋款的出貨交替時節，為歷年傳統出貨淡季，單月營收表現一直是下半年度的相對低檔區。

此外，近期貨櫃嚴重供需失衡（尤以中國大陸為甚），已直接波及出口通關時程安排，因此在貿易條件為FOB的前提下，是否完成出口通關動作，將會影響營收認列時點，因此10月營收已受影響。

營收 鈺齊 期貨

延伸閱讀

需求大於供給 宏碁10月營收年增43.2%

台達電10月營收歷史次高 光寶今年第3高

健鼎前3季每股賺逾8元 燿華虧損收斂

廣達10月營收月減近2成 仁寶首破千億創新高

相關新聞

一年一作宜蘭優質米首度獲選外銷到日本 今天裝櫃啟運

全台只有宜蘭栽種一期稻作，第二期休耕讓土地獲得休息，以致種出來的稻米品質極佳，農糧署從全國幾個縣市中，挑中產自宜蘭縣五結...

線上購車比經銷商便宜8萬元 南陽現代推網路賣車

網路購車比去經銷商買便宜8萬元，現代汽車總經理南陽實業鎖定兩款車款線上購車，The New IONIQ hybrid以及...

不動產業好「薪」情！ 二大產業龍頭薪資行情全都露

房市滾滾燒，也帶動不動產經營業的薪資水準。根據「比薪水薪資查詢平台」所進行的最新數據分析及統計，結果顯示不動產求職市場在...

優質服務再升級 長榮海運第五艘F型新船交付營運

長榮海運（2603）第五艘12,000 TEU級F型船「長裕輪」（Ever Fortune）於10月30日在韓國三星重工...

雲品總經理談後疫情時代 創新又有質感才能吸引消費者

後疫情時代，飯店業者要怎麼經營，雲品（2748）國際總經理丁原偉昨（9）日表示，邊境沒有開放，台北區的觀光商務飯店業平日...

長榮海運第五艘F型新船「長裕輪」交付營運增添新動能

長榮海運第5艘12,000 TEU級F型船「長裕輪」（Ever Fortune）於10月30日在韓國三星重工巨濟造船廠交...

京站周年慶壓軸 首度推出儲值卡為百貨首見

京站（2942）將於11月18日舉辦周年慶，也是百貨壓軸，總經理柯愫吟表示，為了衝刺第4季業績，今年周年慶預算增加5%，...

半導體材料大廠默克加碼投資 高市允全力協助

德國半導體材料大廠默克宣布加碼投資高雄，分5年擴大位於路竹的高雄廠規模，預計增加40%至50%的產能及人力。經發局今天表...

【良金牧場易主／上】老牌分家戲劇轉折 金門酒糟牛教父丟經營權黯然退出

「金門酒糟牛教父」薛承琛與友人許清時共同創辦的金門牛肉品牌「良金牧場」日前「分家」，原總經理薛承琛與企劃經理薛柔辰父女退出經營，由許清時的兒子許金城接任總經理，震驚地方。

面膜王軒郁前三季賺贏去年全年 第4季業績拚締新猷

軒郁（6703）公告第3季季報，累計前三季合併稅後純益9,692萬元，年增率21.31%，EPS5.57元，超越去年全年...

新冠試劑報喜 尖端醫取得歐盟CE標誌與完成註冊

尖端醫傳喜訊！自行研發的龍隼新冠病毒抗體快篩片，符合歐盟CE認證要求，已完成自我宣告及註冊程序，並取得體外診斷醫療器材(...

陳時中擋查東洋藍委轟撈過界 金管會：資本市場秩序問題

東洋10月12日大肆開記者會宣布向德國藥廠(BNT)爭取到3000萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，但11月3日開記者會宣布...

熱門新聞

英特爾擴大委外 聯電接大單

仁寶驚爆內部電腦系統中毒

蘋果發現和碩僱工違規行為 暫停與和碩的新業務

劉炯朗逝世 聯電：沒有補選董事計畫、明年全面改選

蘋果喊卡業務 和碩：全力滿足法令需求 既有業務不影響

郭台銘背書 堺工廠聯貸500億日圓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。