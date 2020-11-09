出貨淡季加上貨櫃不足 鈺齊10月營收6.16億年減35.3%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）今（9）日自結10月合併營收6.16億元、年減35.3%，主要因為正值季節交替的出貨淡季，加上近期貨櫃嚴重不足而影響出口時程安排；累計前十月合併營收89.82億元、年減約13%。

不過，鈺齊強調，隨著時序開始進入2021年春夏季鞋款拉貨期，預期產銷落差因素將會趨緩。鈺齊表示，基於產業特性及季節因素，單月營收波動較大，尤其9月、10月正值秋冬季鞋款與春夏季鞋款的出貨交替時節，為歷年傳統出貨淡季，單月營收表現一直是下半年度的相對低檔區。

此外，近期貨櫃嚴重供需失衡（尤以中國大陸為甚），已直接波及出口通關時程安排，因此在貿易條件為FOB的前提下，是否完成出口通關動作，將會影響營收認列時點，因此10月營收已受影響。