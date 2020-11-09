櫻花前三季合併營收45.70億元 每股稅後2.5元
台灣櫻花（9911）董事會今（9）日通過今年前三季合併財報，合併營收淨額45.70億元，營業毛利17.28億元，營業淨利6.88億元，歸屬母公司稅後淨利5.47億元、年增2.8%，每股稅後純益為2.5元。
櫻花自結10月合併營收5.95億元，月增5.7%、年增14.4%，連續三個月成長，並為今年以來單月營收新高；累計前十月合併營收51.65億元、年增7.8%，為歷史同期新高。
櫻花表示，第4季已進入傳統廚衛銷售旺季，但去年第4季受政府節能補助激勵，熱水器及瓦斯爐銷售大幅提升，預期今年第4季廚衛電銷售將回歸正常銷售水準。至於整體廚房部分，上半年受疫情影響，加上缺工缺料，部分建案延至第4季完工，預期第4季廚具建案營收將可超越去年同期。
法人估，台灣櫻花今年合併營收上看65億至66億元，有望續創新高，每股純益約3.6元至3.7元。
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